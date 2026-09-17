Suramericanos récord: los hoteles están llenos y Pullaro recibe a tres gobernadores en el Fan Fest

Por Hernán Funes

La provincia de Santa Fe, y Rosario en particular, atraviesan días especiales, que probablemente queden en la memoria colectiva. Más allá de las 250 mil personas estimadas en la ceremonia inaugural, los Juegos Suramericanos ya tienen más de 700 mil asistencias en apenas cuatro jornadas de competencia, un registro que supera los números finales informados en las últimas ediciones del certamen.

Hasta la noche del miércoles se habían emitido más de 700.000 tickets para competencias y actividades vinculadas a los Juegos. El dato adquiere otra dimensión al compararlo con los antecedentes: Medellín 2010 registró alrededor de 400 mil asistencias durante sus 12 días; Santiago 2014, unas 350 mil; y Asunción 2022 cerró con 390 mil en sus parques deportivos. En Cochabamba 2018 no quedó consolidada una cifra final comparable, aunque Odesur destacó entonces la fuerte convocatoria.

El fenómeno se observa a diario en los escenarios. Este miércoles, por ejemplo, el público acompañó y cantó por los hermanos Nicolás y Tomás Capogrosso durante el duelo ante Brasil en vóley playa. Las tribunas llenas y el movimiento constante en el Fan Fest del Parque Independencia se convirtieron en una de las imágenes de la primera semana.

FOTO: Maximiliano Pullaro en los Juegos Suramericanos.

En ese contexto, los Juegos tendrán este jueves también una postal política. El gobernador Maximiliano Pullaro invitó a tres mandatarios provinciales a Rosario para recorrer el Fan Fest del Parque Independencia. De no mediar cambios de último momento, estarán Martín Llaryora, de Córdoba; Ignacio Torres, de Chubut; y Juan Pablo Valdés, de Corrientes.

La visita se produce mientras la agenda deportiva suma algunos de sus platos fuertes. Este jueves está previsto que la Selección Argentina de fútbol enfrente a Paraguay en el Coloso Marcelo Bielsa, mientras que el viernes será el turno del debut del rugby seven en el Hipódromo de Rosario, un escenario preparado para recibir a más de 8.000 espectadores y con figuras internacionales de Los Pumas 7s.

La actividad también tendrá uno de sus focos en la ciudad de Santa Fe, donde Las Leonas y Los Leones buscarán avanzar por las medallas en hockey. Los Juegos, que se desarrollan hasta el 26 de septiembre, reúnen a más de 4.000 deportistas de 15 países y distribuyen sus competencias principalmente entre Rosario, Santa Fe y Rafaela.

El impacto excede ampliamente lo deportivo. Entre martes y miércoles, al menos 12 hoteles de Rosario estuvieron prácticamente sin disponibilidad: Dazzler, Savoy, Libertador, Riviera, Presidente, Plaza Real, Mediterráneo, Alvear Apart, los dos Holiday Inn, Ariston y Puerto Norte.

El movimiento había comenzado incluso antes de la apertura. Desde el sector hotelero ya advertían que los establecimientos destinados a las delegaciones se encontraban prácticamente completos, con especial presión sobre las habitaciones con más de una cama. El viernes, los representantes de la hotelería rosarina tienen previsto presentar un balance con los números de ocupación y el impacto generado por el evento.

La masividad tampoco parece limitarse a los escenarios deportivos. Antes del comienzo de las competencias, casi 80 mil personas habían reservado en apenas un día sus accesos gratuitos a los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela. Desde el inicio, además, el Gobierno provincial destacó una afluencia de público que superó las expectativas iniciales.

Con todavía más de una semana de competencias por delante, Santa Fe 2026 ya consiguió un primer récord: en cuatro días superó la convocatoria total registrada en varias de las últimas ediciones completas de los Juegos Suramericanos. Y entre estadios llenos, hoteles sin habitaciones y una agenda que mezcla deporte, turismo y política, Rosario atraviesa una de las semanas de mayor movimiento de los últimos años.