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Vinicius Junior fue suspendido por cuatro fechas y se perderá el clásico ante el Barcelona

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, fue sancionado con cuatro partidos tras su expulsión ante el Villarreal y no podrá estar en el clásico contra el Barcelona.

14/10/2026 | 17:18Redacción Cadena 3

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Vinicius fue expulsado con Villarreal y le costó muy caro.

FOTO: Vinicius fue expulsado con Villarreal y le costó muy caro.

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Vinicius Junior, delantero del Real Madrid, ha sido sancionado con cuatro partidos de suspensión tras su expulsión en el encuentro ante el Villarreal en la Liga de España. La estrella del equipo dirigido por José Mourinho se perderá así el clásico contra el Barcelona.

La sanción de Vinicius se aplicará en los partidos contra Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia, correspondientes a las fechas 9, 10, 11 y 12 del torneo español. Su regreso está previsto para el 22 de noviembre, después de la fecha FIFA, cuando enfrentará al Celta de Vigo.

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La expulsión del jugador brasileño se produjo tras una revisión del VAR durante la jugada del tercer gol del Real Madrid. El árbitro, Isidro Díaz de Mera, determinó que Vinicius había tirado del pelo a Nathan Saliba sin intentar disputar el balón.

El árbitro no dudó en mostrarle la tarjeta roja directa, a lo que Vinicius respondió con protestas vehementes. Como resultado, el referí incluyó en su informe las conductas inapropiadas del delantero, dejando la decisión de su suspensión en manos del Tribunal de Disciplina.

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En el acta oficial se señala que Vinicius Junior recibió dos fechas de suspensión por "conducta violenta" (el tirón de pelo al rival) y otras dos por las protestas hacia el árbitro. Se destaca que, al no haber disputado el balón en el momento de la agresión, la pena debía ser más severa, ya que no se trató de una acción de juego.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió con Vinicius Junior?
Fue suspendido por cuatro partidos tras su expulsión en un partido contra el Villarreal.

¿Cuándo podrá regresar a jugar?
Regresará el 22 de noviembre ante el Celta de Vigo, después de cumplir la sanción.

¿Cuáles son los partidos que se perderá?
Se perderá los encuentros contra Sevilla, Barcelona, Racing de Santander y Valencia.

¿Qué causó su expulsión?
Fue expulsado por tirar del pelo a un rival durante una jugada que fue revisada por el VAR.

¿Qué sanciones recibió?
Recibió dos fechas por conducta violenta y dos por protestas al árbitro.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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