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Arruabarrena juega al misterio antes del Superclásico

Lautaro Blanco volverá al once y hay una incógnita en la delantera.

30/10/2026 | 15:36Redacción Cadena 3

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El Vasco no define el once titular

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Boca se prepara para el Superclásico y Rodolfo Arruabarrena todavía no dio pistas definitivas sobre la formación. En el entrenamiento matutino de este jueves, a tres días del partido ante River, el entrenador mezcló a los futbolistas y no paró un once titular, por lo que la definición del equipo se mantiene abierta.

Aún así, hay una modificación casi asegurada: Lautaro Blanco volverá a la titularidad después de descansar en el triunfo ante Independiente. El lateral ocupará el lugar de Malcom Braida, quien lo reemplazó en Avellaneda.

La principal incógnita está en el ataque. Hay tres nombres para dos puestos: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por ocupar los extremos y acompañar a Miguel Merentiel, en una disputa que el DT resolverá en los próximos entrenamientos. En la victoria agónica por 1-0 ante el Rojo, el Vasco eligió a Velasco y Flores, mientras que Villa comenzó en el banco.

Pero el colombiano ganó terreno con sus últimas actuaciones. Ante Independiente ingresó en el segundo tiempo y fue clave para el triunfo al asistir a Facundo Herrera en el único gol del encuentro. También había tenido una participación destacada en Brasil frente a Vasco da Gama, donde habilitó a Merentiel para el segundo tanto de Boca.

Flores, por su parte, no mostró su mejor versión en los últimos partidos, pero viene siendo un arma clave para Boca. Velasco, en tanto, ya dejó atrás el desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos tanto en Brasil como en el Libertadores de América, por lo que vuelve a estar en carrera para ocupar un lugar desde el inicio.

Con Lautaro Blanco encaminado para regresar y tres nombres en disputa para acompañar a Merentiel, Boca se acerca al Superclásico sin una formación confirmada. Arruabarrena mantiene el suspenso y aprovechará los últimos entrenamientos para definir el equipo que buscará quedarse con el duelo ante River.

La probable formación de Boca para el Superclásico

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco o Sebastián Villa.

Lectura rápida

¿Qué equipo se está preparando para el Superclásico?
Boca se está preparando para el Superclásico contra River.

¿Quién es el entrenador de Boca?
El entrenador de Boca es Rodolfo Arruabarrena.

¿Cuándo se jugará el Superclásico?
El Superclásico se jugará en tres días, el día del entrenamiento matutino fue un jueves.

¿Qué jugador volverá a la titularidad?
Lautaro Blanco volverá a la titularidad después de descansar en el triunfo ante Independiente.

¿Cuáles son los nombres que compiten por dos puestos en el ataque?
Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por dos puestos en el ataque de Boca.

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