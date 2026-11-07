Argentinos Juniors cayó 2-0 ante Huracán y se despidió del sueño del título de Liga

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- Argentinos Juniors perdió 2-0 como local ante Huracán, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, frustrando así sus aspiraciones de consagrarse campeón de Liga.

El encuentro se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en La Paternal. La visita se impuso gracias a los goles de Oscar Cortés y Bruno Barticciotto, quienes anotaron a los 8 y 31 minutos del primer tiempo, respectivamente. Esta derrota dejó a Argentinos Juniors sin la posibilidad de quedarse con el título, en un partido que prometía ser decisivo para sus aspiraciones.

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Además de la derrota, el "Bicho" enfrentó la expulsión de su defensor Franco Paredes y de su director técnico, Nicolás Diez, lo que complicó aún más su desempeño en el encuentro. La frustración fue palpable entre los hinchas, quienes esperaban un triunfo que les permitiera soñar con el campeonato.