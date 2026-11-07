Argentinos Juniors cayó 2-0 ante Huracán y se despidió del sueño del título de Liga
El equipo local dejó escapar una chance inmejorable para alzarse con el título en un partido clave del Torneo Clausura.
FOTO: Argentinos Juniors no pudo gritar campeón.
Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- Argentinos Juniors perdió 2-0 como local ante Huracán, en el marco de la decimosexta fecha del Torneo Clausura, frustrando así sus aspiraciones de consagrarse campeón de Liga.
El encuentro se llevó a cabo en el estadio Diego Armando Maradona, ubicado en La Paternal. La visita se impuso gracias a los goles de Oscar Cortés y Bruno Barticciotto, quienes anotaron a los 8 y 31 minutos del primer tiempo, respectivamente. Esta derrota dejó a Argentinos Juniors sin la posibilidad de quedarse con el título, en un partido que prometía ser decisivo para sus aspiraciones.
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Además de la derrota, el "Bicho" enfrentó la expulsión de su defensor Franco Paredes y de su director técnico, Nicolás Diez, lo que complicó aún más su desempeño en el encuentro. La frustración fue palpable entre los hinchas, quienes esperaban un triunfo que les permitiera soñar con el campeonato.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en el partido?
Argentinos Juniors perdió 2-0 contra Huracán en la decimosexta fecha del Torneo Clausura.
¿Quiénes anotaron los goles?
Los goles fueron marcados por Oscar Cortés y Bruno Barticciotto.
¿Dónde se jugó el encuentro?
El partido se disputó en el estadio Diego Armando Maradona, en La Paternal.
¿Qué consecuencias tuvo la derrota?
La derrota dejó a Argentinos Juniors sin la posibilidad de consagrarse campeón.
¿Hubo expulsiones en el partido?
Franco Paredes y Nicolás Diez fueron expulsados durante el encuentro.
[Fuente: Noticias Argentinas]