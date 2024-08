Educación: cuando lo simple resulta complejo

Federico Albarenque

Hoy quiero reflexionar sobre un dato alarmante que ha salido a la luz gracias a la investigación de Argentinos por la Educación. Un dato que, como periodista y ciudadano, me preocupa profundamente: uno de cada cuatro adolescentes en Argentina no es capaz de resolver una regla de tres simples. Esto no es solo un número; es un indicador de la calidad educativa en nuestro país.

El informe revela que siete de cada diez alumnos no alcanzan el nivel esperado en matemáticas, según las pruebas PISA. Esto significa que la mayoría de nuestros jóvenes enfrenta serias dificultades con una materia que, aunque se ama o se odia, es fundamental para su desarrollo académico y personal. La matemática se considera una de las materias más desafiantes, y los resultados muestran que, lamentablemente, muchos se encuentran en el lado de los que les va peor.

Me detengo a pensar en el papel de la educación en el hogar. Muchas veces, la responsabilidad de los resultados académicos recae únicamente sobre los docentes. Sin embargo, el 79,2% de los contenidos evaluados en estas pruebas forman parte del currículo nacional. Esto plantea una pregunta crucial: ¿qué está sucediendo en nuestras casas? Los alumnos suelen realizar sus tareas en el hogar, apoyándose no solo en lo que aprenden en la escuela, sino también en lo que se les enseña en su entorno familiar. Y aquí es donde parece que estamos fallando.

La falta de comprensión lectora se convierte en un obstáculo para resolver problemas matemáticos. Si un estudiante no puede interpretar un enunciado, difícilmente podrá aplicar sus conocimientos matemáticos. Este vínculo entre lenguaje y matemáticas es crucial y, lamentablemente, estamos viendo que hay una correlación directa entre el rendimiento en ambas áreas. La educación es un proceso que debe ser constante, como alimentarse. No podemos permitir que nuestros hijos pasen días sin aprender algo nuevo.

Es evidente que necesitamos un cambio en el enfoque educativo. Los métodos de enseñanza actuales no parecen estar funcionando. La falta de tiempo de los padres, que en muchos casos trabajan ambos, complica aún más la situación. En tiempos pasados, había más espacio para ayudar a los hijos con sus estudios. Hoy, los padres están más ocupados y los niños requieren un refuerzo que muchas veces no reciben.

La enseñanza debe adaptarse a las necesidades de cada alumno. La educación no puede ser un proceso genérico; debe ser personalizada. En algunos países, los estudiantes comienzan a orientarse hacia sus vocaciones desde una edad temprana. Esto podría ser un camino a considerar en Argentina, donde los jóvenes eligen su carrera a partir de los 18 años. Pero, ¿estamos preparados para implementar un cambio así?

La tecnología también juega un papel importante en esta discusión. Muchos estudiantes utilizan dispositivos móviles y computadoras para realizar sus tareas. Si bien es necesario adaptarse a estos cambios, no podemos perder de vista la importancia de la lectura y el aprendizaje tradicional. Las herramientas digitales deben ser aliadas, no sustitutos de la educación convencional.

En conclusión, la responsabilidad de la educación recae en todos: padres, docentes, y la sociedad en general. No podemos seguir ignorando los datos que nos indican que algo no está funcionando. Necesitamos un megaculpa colectivo que nos lleve a repensar y reestructurar nuestro sistema educativo. La educación es el pilar de nuestro futuro, y debemos ser proactivos para garantizar que nuestros jóvenes estén preparados para enfrentar los desafíos que se avecinan.