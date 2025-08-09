En vivo

Política y Economía

Kicillof arremetió contra Milei y calificó sus anuncios como "delirio cósmico"

El gobernador de Buenos Aires fue consultado sobre la gestión del Gobierno nacional y señaló que el Presidente "es un desastre por donde se lo mire".

09/08/2025 | 11:58Redacción Cadena 3

FOTO: Axel Kicillof, gobernador de Buenos Aires.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó al presidente Javier Milei tras su mensaje en cadena nacional desde la Casa Rosada y calificó como "delirio cósmico" el proyecto del mandatario para penalizar a los legisladores que aprueben presupuestos con déficit.

En el Salón Blanco de la Casa Rosada, Milei anunció que enviaría al Congreso una propuesta para sancionar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.

En declaraciones radiales, Kicillof sostuvo que lo que hizo Milei fue "tremendamente border" y agregó que lo ocurrido en la Casa Rosada fue "vergonzoso, penoso". El gobernador bonaerense afirmó que "es un delirio cósmico penalizar a los diputados que no votan lo que Milei piensa que hay que votar".

En ese contexto, el mandatario provincial fue consultado sobre la gestión del gobierno y señaló que Milei "es un desastre por donde se lo mire. En sus actitudes, sus políticas, es un desastre".

Ante la pregunta sobre la baja de la inflación como principal logro de la administración libertaria, Kicillof consideró que se trataba de "una modificación en la dinámica de precios por planchar el dólar, planchar los salarios, los haberes jubilatorios, pero está destruyendo el aparato productivo, la capacidad del Estado, y a nivel internacional con una política de sumisión, de seguidismo a Estados Unidos e Israel”.

Por último, el gobernador provincial también se refirió al futuro político del país y, en referencia a las próximas elecciones, afirmó que “Milei mira septiembre y octubre como un cheque en blanco”. Kicillof manifestó su preocupación al advertir que “está en riesgo la democracia en Argentina”.

