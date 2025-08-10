Cruzaron por el Puente Pueyrredón: pasajes notables entre Boca y Racing

En la rica historia del fútbol argentino, los traspasos directos entre dos de los denominados "cinco grandes" siempre generan un eco especial. La rivalidad, la pasión de los hinchas y la jerarquía de los jugadores convierten cada operación en un capítulo digno de análisis. Aunque no es el puente más transitado, la conexión entre Boca Juniors y Racing Club ha visto a ocho futbolistas cambiar el azul y oro por el celeste y blanco de forma consecutiva a lo largo de más de 85 años. El último caso es el de Marcos Rojo.

A continuación, el listado con los jugadores más salientes que pasaron directamente de Boca a Racing:

1. Delfín Benítez Cáceres (1939)

El "Machetero", un temible delantero paraguayo, fue una leyenda en Boca durante los años 30. Tras siete años y más de 100 goles que lo convirtieron en el máximo artillero extranjero del club por décadas, fue transferido a Racing en 1939 para continuar su brillante carrera.

2. Mario Boyé (1950)

El "Atómico", ídolo indiscutido de Boca, tuvo un breve paso por el Genoa italiano antes de que Racing gestionara su regreso a Argentina en 1950. Su llegada fue un éxito rotundo: se convirtió en pieza fundamental del histórico tricampeonato de La Academia (1949-1951).

3. Juan Carlos Rulli (1965)

Tras un par de temporadas en Boca, este mediocampista pasó a Racing en 1965 para grabar su nombre en la historia. Fue una figura clave del legendario "Equipo de José" de Juan José Pizzuti, que ganó el torneo local en 1966 y la Copa Libertadores e Intercontinental en 1967.

4. Oscar Víctor Trossero (1972)

Delantero que debutó en la Primera de Boca, pero su paso por el club fue breve. En 1972 fue transferido directamente a Racing. Tampoco logró una gran continuidad en Avellaneda y su carrera tomaría vuelo en Unión de Santa Fe antes de emigrar a Francia.

5. Oscar "Cacho" Malbernat (1973)

Una verdadera leyenda de Estudiantes de La Plata y capitán del equipo campeón del mundo en 1968. Sobre el final de su carrera, "Cacho" jugó durante la temporada de 1972 en Boca Juniors. Al año siguiente, en 1973, pasó directamente a Racing Club, donde finalmente se retiraría del fútbol profesional.

6. Carlos Mac Allister (1996)

El "Colorado", un lateral de enorme carácter, tuvo un destacado ciclo en Boca entre 1992 y 1996. Al no renovar su contrato, cruzó de vereda para unirse a Racing, donde jugó durante dos temporadas y fue un pilar importante de la defensa.

7. Carlos Marinelli (2004)

Considerado una gran promesa, Marinelli regresó a Boca a principios de 2004 tras un paso por el fútbol europeo. Sin embargo, no tuvo la confianza de Carlos Bianchi y apenas jugó. A mediados de ese mismo año, fue transferido a Racing en busca de la continuidad que no encontró en el Xeneize.

8. Pablo Migliore (2008)

Reconocido hincha de Boca, el carismático arquero buscó sumar minutos y pasó a préstamo a Racing en 2008. Se ganó el respeto de la hinchada de La Academia con actuaciones clave, siendo fundamental en la Promoción que aseguró la permanencia del club en Primera.

9. Edwin Cardona (2022)

Luego de dos etapas en Boca, el talentoso volante colombiano no continuó en el club a fines de 2021. A principios de 2022, Racing apostó fuerte por él y compró su pase, en una de las transferencias más comentadas de ese mercado.

10. Marcos Rojo (Agosto de 2025)

El caso más reciente. Tras ser capitán y referente de Boca por más de cuatro años, el experimentado defensor rescindió su contrato y, en una operación relámpago, se convirtió en refuerzo de Racing, protagonizando uno de los pases más impactantes de los últimos tiempos en el fútbol argentino.