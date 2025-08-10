En vivo

Nicki Nicole estuvo presente en el estadio viendo a Lamine Yamal

Tras rumores de relación, la cantante rosarina fue captada viendo el partido del Barcelona por el Trofeo Joan Gamper.  

10/08/2025 | 17:44Redacción Cadena 3

FOTO: Nicki Nicole fue a ver a Lamine Yamal en Barcelona

Luego que medios españoles dieran cuenta de la supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, este domingo, la cantante rosarina fue vista en una de las plateas del Estadi Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como.

El conjunto catalán dio inicio de la temporada con la disputa del mítico Trofeo Joan Gamper con una visita especial: la cantante argentina.

Días atrás, medios europeos aseguraron que los jóvenes habían sido captados a los besos en un boliche de España. La rosarina estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la promesa del Barcelona, junto a otros argentinos, y habrían estado “tonteando” juntos.

La presencia ya no tan secreta de Nicki Nicole en una de las tribunas, con la camiseta del conjunto culé, parece terminar de confirmar el affeire. Además, hace unos días, el periodista Javier Hoyo aseguró que la cantante argentina le "aseguró" con un gesto que estaría saliendo con la promesa del Barcelona.

Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción The boy is mine, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, dijo el periodista.

Lectura rápida

¿Quiénes están involucrados en la supuesta relación?
Nicki Nicole y Lamine Yamal son los protagonistas de la supuesta relación.

¿Dónde fue vista Nicki Nicole recientemente?
Fue vista en el Estadi Johan Cruyff durante un partido del Barcelona.

¿Qué evento marcó el inicio de la temporada del Barcelona?
La disputa del Trofeo Joan Gamper fue el evento que marcó el inicio de la temporada.

¿Qué afirmaron los medios europeos sobre Nicki y Lamine?
Aseguraron que fueron vistos a los besos en un boliche de España.

¿Qué gesto hizo Nicki Nicole según el periodista Javier Hoyo?
Hoyo afirmó que ella le "aseguró" con un gesto que estaría saliendo con Lamine Yamal.

