Nicki Nicole estuvo presente en el estadio viendo a Lamine Yamal

Luego que medios españoles dieran cuenta de la supuesta relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal, este domingo, la cantante rosarina fue vista en una de las plateas del Estadi Johan Cruyff viendo el partido del Barcelona ante Como.

El conjunto catalán dio inicio de la temporada con la disputa del mítico Trofeo Joan Gamper con una visita especial: la cantante argentina.

Días atrás, medios europeos aseguraron que los jóvenes habían sido captados a los besos en un boliche de España. La rosarina estuvo presente en la fiesta de cumpleaños de la promesa del Barcelona, junto a otros argentinos, y habrían estado “tonteando” juntos.

La presencia ya no tan secreta de Nicki Nicole en una de las tribunas, con la camiseta del conjunto culé, parece terminar de confirmar el affeire. Además, hace unos días, el periodista Javier Hoyo aseguró que la cantante argentina le "aseguró" con un gesto que estaría saliendo con la promesa del Barcelona.

“Nicki Nicole ha publicado un vídeo con la canción The boy is mine, el chico es mío, en español, y ha guiñado el ojo”, dijo el periodista.