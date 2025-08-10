La Feria de Editores 2025 bate récord con más de 30 mil visitantes en CABA

La Feria de Editores (FED) 2025 cerró su 12ª edición con récord de público: 30.800 personas visitaron el evento entre el jueves 7 y el domingo 10 de agosto en el C Art Media, de la avenida Corrientes 6271, con entrada libre y gratuita. En 2024 habían asistido 24.600 visitantes.

Participaron más de 330 editoriales de Argentina, América Latina y España. El Premio a la labor librera fue para Los Confines, de Villa Ballester; el Premio Rumbo a la FIL Guadalajara para DeParado, de Francisco Visconti; y el Premio Afiche fue compartido por Celeste Barta y Powerpaola. La autora Marina Berri recibió el Premio de no ficción latinoamericana independiente por Alfabeto ruso, publicado en nueve países.

Entre las visitas internacionales estuvieron la lituana-británica Marijam Didžgalvyte, la mexicana Socorro Venegas, la chilena Bernardita Bravo y el peruano Martín Roldán Ruiz. Participaron también referentes locales como Dolores Reyes, María Sonia Cristoff y Edgardo Scott.

El público pudo acceder a títulos como Cómo los videojuegos están cambiando el mundo (Godot), ¡Pali Pali! (Hwarang) o La biblioteca del censor de libros (Fiordo), entre los más vendidos.

El Programa Librerías Aliadas reunió a 420 librerías, que compraron con 50% de descuento y enviaron 1.600 kilos de libros a todo el país, con envíos gratuitos de hasta 200 kilos mediante un acuerdo con Andreani.

“Estamos muy contentos y agradecidos de ser parte de este ecosistema”, destacó el organizador Víctor Malumián. Desde 2013, la FED promueve el encuentro directo entre lectoras, lectores y editores para conversar sobre libros, catálogos y experiencias de lectura.