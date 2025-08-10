En vivo

Susana Buontempo

Argentina

Susana Buontempo

Rosario

Música

Música

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Sociedad

Semana sin lluvias y con máximas de hasta 22°C en la ciudad

 El SMN anticipa días con cielo mayormente despejado y temperaturas templadas.

10/08/2025 | 23:37

FOTO: Se esperan temperaturas primaverales esta semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para Rosario una semana estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas templadas. Para este lunes 11 de agosto, se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente despejado por la tarde y vientos leves del sector norte.

El martes 12, las condiciones se mantendrán similares, con mínima de 10°C y máxima de 22°C, nubosidad variable y vientos leves a moderados del norte. El miércoles 13 presentará un leve descenso de la temperatura, con registros entre 10°C y 17°C, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en horas de la noche.

Para el jueves 14 se espera una mínima de 4°C y máxima de 16°C, con cielo despejado y vientos leves del sector sur. 

El viernes 15,día no laborable, la mínima será de 4°C y la máxima de 15°C, con condiciones soleadas y estables. El fin de semana, el sábado 16 tendrá temperaturas entre 7°C y 16°C, con baja probabilidad de precipitaciones por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde.

