Semana sin lluvias y con máximas de hasta 22°C en la ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para Rosario una semana estable, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas templadas. Para este lunes 11 de agosto, se prevé una mínima de 7°C y una máxima de 20°C, con cielo mayormente despejado por la tarde y vientos leves del sector norte.

El martes 12, las condiciones se mantendrán similares, con mínima de 10°C y máxima de 22°C, nubosidad variable y vientos leves a moderados del norte. El miércoles 13 presentará un leve descenso de la temperatura, con registros entre 10°C y 17°C, cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento de hasta 50 km/h en horas de la noche.

Para el jueves 14 se espera una mínima de 4°C y máxima de 16°C, con cielo despejado y vientos leves del sector sur.

El viernes 15,día no laborable, la mínima será de 4°C y la máxima de 15°C, con condiciones soleadas y estables. El fin de semana, el sábado 16 tendrá temperaturas entre 7°C y 16°C, con baja probabilidad de precipitaciones por la mañana y cielo parcialmente nublado por la tarde.