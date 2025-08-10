Rating: los números destacados del sábado con Pasapalabra a la cabeza
10/08/2025 | 12:03Redacción Cadena 3
FOTO: Pasapalabra, a la baja pero lo más visto del sábado.
Pasapalabra, con su emisión de las 21 horas, fue lo más visto del sábado con 5.9 puntos. En América el clásico de clásicos Pasión de sábado tuvo 0.9 décimas, no logrando alcanzar 1.0 punto de rating que suele superar semanalmente.
En las noches de Canal 9, después de casi un mes al aire, Quién subió al avión logró tener un promedio de 0.4 puntos, con cinco programas emitidos hasta la fecha.
La Noche de Mirtha (Eltrece, 21:28) midió 4.9 puntos, superando por 1.1 puntos al programa de la semana pasada, teniendo de invitados a Joaquín y Lucía Galán, Martín Bossi, Laurita Fernández y María Eugenia Tobal. Además, estuvo cerca de alcanzar su techo de 5.0 puntos que logró hacer en el primer programa del año.
Fuente: Kantar Ibope/Televisión.com.ar.
[Fuente: Noticias Argentinas]