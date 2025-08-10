En vivo

Espectáculos

Rating: los números destacados del sábado con Pasapalabra a la cabeza

Lo más visto y mucho más.

10/08/2025 | 12:03Redacción Cadena 3

FOTO: Pasapalabra, a la baja pero lo más visto del sábado.

Pasapalabra, con su emisión de las 21 horas, fue lo más visto del sábado con 5.9 puntos. En América el clásico de clásicos Pasión de sábado tuvo 0.9 décimas, no logrando alcanzar 1.0 punto de rating que suele superar semanalmente.

En las noches de Canal 9, después de casi un mes al aire, Quién subió al avión logró tener un promedio de 0.4 puntos, con cinco programas emitidos hasta la fecha.

La Noche de Mirtha (Eltrece, 21:28) midió 4.9 puntos, superando por 1.1 puntos al programa de la semana pasada, teniendo de invitados a Joaquín y Lucía Galán, Martín Bossi, Laurita Fernández y María Eugenia Tobal. Además, estuvo cerca de alcanzar su techo de 5.0 puntos que logró hacer en el primer programa del año.

Fuente: Kantar Ibope/Televisión.com.ar.

Lectura rápida

¿Cuál fue el programa más visto el sábado?
"Pasapalabra" fue el programa más visto con 5.9 puntos.

¿Qué rating logró "Pasión de sábado"?
"Pasión de sábado" alcanzó 0.9 puntos, por debajo de su promedio semanal.

¿Qué logró "Quién subió al avión"?
"Quién subió al avión" logró un promedio de 0.4 puntos en sus cinco emisiones.

¿Qué medió "La Noche de Mirtha"?
"La Noche de Mirtha" midió 4.9 puntos, superando su rating anterior.

¿Quiénes fueron los invitados de "La Noche de Mirtha"?
Los invitados fueron Joaquín y Lucía Galán, Martín Bossi, Laurita Fernández y María Eugenia Tobal.

[Fuente: Noticias Argentinas]

