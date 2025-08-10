En vivo

Sociedad

Motociclista herido fue trasladado en helicóptero tras choque en Ruta 33 y 178

El conductor, con lesiones graves, fue derivado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez; no corre riesgo de vida.

10/08/2025 | 19:21Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El traslado se realizó hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Un motociclista sufrió heridas de consideración este domingo en un choque con un automóvil en la intersección de las rutas 33 y 178, en jurisdicción de Los Molinos.

El impacto dejó ileso a los ocupantes del automóvil, mientras que el conductor de la moto recibió atención inmediata en el lugar. Ante la gravedad de sus lesiones, el médico de la ambulancia solicitó su traslado aéreo y fue derivado en helicóptero sanitario al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) de Rosario.

Fuentes sanitarias confirmaron que el paciente presenta traumatismos severos pero no se encuentra en riesgo de vida. Personal policial y de emergencias trabajó en el sector para asistir a los involucrados y restablecer la circulación, mientras se investigan las causas del siniestro.

