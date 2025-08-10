EE.UU. aprueba un colirio que promete revolucionar el tratamiento de presbicia

FOTO: Estados Unidos aprueba Vizz: cómo es el colirio que promete revolucionar el tratamiento de la presbicia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aprobó “Vizz”, un colirio desarrollado por Lenz Therapeutics, para el tratamiento de la presbicia o "vista cansada" en adultos.

Se espera que estas innovadoras gotas lleguen a las farmacias estadounidenses a partir de octubre de 2025, ofreciendo una solución prometedora para millones de personas afectadas por esta condición ocular relacionada con el envejecimiento.

La compañía farmacéutica destacó que “Vizz”, basado en el compuesto aceclidina, mejora la visión de cerca con una sola aplicación diaria y mantiene su efecto hasta por 10 horas. Este avance podría representar un "cambio radical" para quienes sufren la pérdida gradual de la visión cercana.

Cómo es “Vizz”, el innovador colirio para la presbicia

El colirio actúa contrayendo la pupila, un efecto estenopeico que reduce su tamaño a menos de 2 mm, lo que amplía la profundidad de foco y mejora significativamente la visión de cerca sin inducir miopía, según explicó la compañía.

La aprobación de la FDA se sustenta en los resultados de los estudios de fase 3 'Clarity 1' y 'Clarity 2', que evaluaron la seguridad y eficacia en 466 participantes con una dosis diaria durante 42 días.

Además, el estudio 'Clarity 3' investigó la seguridad a largo plazo en 217 participantes tratados durante seis meses. La farmacéutica señaló que, en los dos primeros estudios, 'Vizz' cumplió todos los objetivos, demostrando mejorar la visión de cerca en solo 30 minutos con una duración reproducible y constante de hasta 10 horas.

En términos de seguridad, “Vizz” demostró una buena tolerancia, sin que se observaran efectos adversos graves relacionados con el tratamiento durante los más de 30.000 días de tratamiento acumulados en los tres ensayos 'Clarity'.

Las reacciones adversas más frecuentes reportadas por los participantes fueron leves, transitorias y se resolvieron espontáneamente, incluyendo irritación en el lugar de la aplicación, visión borrosa y dolor de cabeza.