Deportivo Madryn venció a San Martín y sigue liderando la Primera Nacional

FOTO: Diego Crego, Nazareno Solís y Federico Recalde festejan uno de los goles de Deportivo Madryn ante San Martín.

Deportivo Madryn derrotó a San Martín de Tucumán por 3 a 1 en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Abel Sastre, por la vigesimosexta fecha de la Primera Nacional.

Los goleadores del local fueron los delanteros Germán Rivero, Luis Silba y Diego Crego, mientras que para el “Ciruja” descontó el atacante Martín Pino.

Con el triunfo, el elenco aurinegro se mantuvo en la punta de la zona A con 46 puntos, mientras que San Martín ganó uno de sus últimos seis partidos en el torneo y es quinto, con 39 unidades.

Con un triunfo crucial para mantener sus aspiraciones de alcanzar la Primera División por primera vez en su historia, Deportivo Madryn se impuso al elenco tucumano por 3-1 y mantiene vivo el sueño del ascenso.

El primer gol del partido llegó a los siete minutos, con un córner al segundo palo que, luego de un cabezazo, fue empujado contra la red por Germán Rivero. Treinta minutos más tarde, un centro desde la izquierda cruzó toda el área y fue rematado de volea al gol por Luis Silba, para el 2-0.

Ya en el tercer minuto de descuento de la primera mitad, el delantero Diego Crego aprovechó el rebote de un penal errado por el extremo Nazareno Solís y puso el 3-0, en un gran primer tiempo del elenco de Chubut.

El descuento de San Martín llegó a los 19 minutos de la segunda parte, con un centro por izquierda del volante Juan Cuevas que fue desviado de primera por el delantero Martín Pino, en el primer palo.

Por su parte, en la zona B, Gimnasia de Mendoza se impuso por 2-0 como visitante ante Chaco For Ever y se mantiene en el primer puesto del grupo con 49 unidades.

El primer gol del elenco mendocino llegó a los 20 minutos de la primera etapa, con un córner al primer palo, que fue peinado al gol por el volante Matías Muñoz.

Además, a los 39 minutos, el volante Fermín Antonini aprovechó un rebote en el borde izquierdo del área y sacó un gran remate, abriendo el pie derecho para colocar la pelota contra el caño izquierdo del arquero Gastón Canuto, que no pudo llegar.

Resultados del día en la fecha 26 de la Primera Nacional.

Domingo 10/8.

Atlanta 1-1 San Miguel.

Alvarado 1-1 Güemes.

Almirante Brown 0-0 Central Norte.

Mitre 1-1 Gimnasia de Jujuy.

Temperley 0-0 San Telmo.

Deportivo Madryn 3-1 San Martín.

Colón 0-1 Agropecuario.

Chaco For Ever 0-2 Gimnasia de Mendoza.

Gimnasia y Tiro 0-0 Los Andes.

Estudiantes de Buenos Aires 2-0 Defensores de Belgrano.

Arsenal 2-0 Ferro.