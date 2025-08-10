En vivo

Sociedad

Tenía pedido de captura y fue a ver Instituto: quedó detenido por Tribuna Segura

El hombre, acusado por delitos contra la integridad sexual, pretendía ingresar al “Monumental” de Alta Córdoba para presenciar el partido de “La Gloria” con Platense. 

10/08/2025 | 21:46Redacción Cadena 3

FOTO: El hombre tenía pedido de captura desde el 25 de junio.

En el marco del Programa Tribuna Segura, personal policial detuvo a un hombre mayor de edad con pedido de captura vigente, quien fue detectado cuando este domingo pretendía ingresar al Estadio Monumental de Alta Córdoba, en el marco de la disputa entre Instituto y Platense, por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Cuando el hombre ingresó a los controles, personal del Ministerio de Seguridad provincial detectó una alerta emitida desde el SIFCOP (Sistema Federal de Comunicaciones Policiales) por pedido de captura vigente contra esta persona, desde el 25 de junio del corriente año, en el marco de una investigación judicial por delitos contra la integridad sexual.

El hombre fue trasladado al Centro de Recepción de Detenidos de Tribunales II y quedó a disposición de la Fiscalía de turno.

Tribuna Segura

El programa Tribuna Segura se implementa en Córdoba de manera articulada entre los Ministerios de Seguridad provincial y de la Nación, y a partir del mismo se controla el ingreso a espectáculos deportivos mediante la verificación de la identidad de los asistentes.

En cada acceso al estadio, el personal policial escanea el DNI y cruza los datos con bases judiciales y policiales para detectar personas con pedidos de captura, prohibiciones de ingreso o antecedentes vinculados a violencia en el deporte.

Su objetivo es prevenir incidentes y garantizar que los eventos deportivos se desarrollen en un entorno seguro para el disfrute de los hinchas y de las familias.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el Estadio Monumental de Alta Córdoba? Un hombre con pedido de captura fue detenido al intentar ingresar durante el partido entre Instituto y Platense.

¿Quién detuvo al hombre? El personal policial, en el marco del Programa Tribuna Segura.

¿Cuándo fue la detención? La detención ocurrió este domingo, durante el partido de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

¿Dónde fue el incidente? En el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

¿Por qué estaba el hombre con pedido de captura? Por una investigación judicial relacionada con delitos contra la integridad sexual, vigente desde el 25 de junio.

