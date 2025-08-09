En vivo

Política y Economía

Natalia de la Sota criticó el impacto de la Ley Bases en Córdoba

En un video difundido en sus redes sociales, la diputada lanzó un mensaje crítico contra las políticas económicas del Gobierno nacional, al que calificó de "cruel y calculador".

09/08/2025 | 13:21Redacción Cadena 3

FOTO: Natalia de la Sota.

La diputada nacional Natalia de la Sota, en un video difundido en sus redes sociales, lanzó un mensaje crítico contra las políticas económicas del Gobierno nacional, particularmente la Ley Bases aprobada el año pasado. 

De la Sota, quien recientemente inscribió el frente "Defendamos Córdoba" para competir en las elecciones legislativas de octubre de 2025, afirmó que esta ley exacerbó los problemas económicos y sociales en la provincia. En ese marco, describió al Gobierno nacional como "cruel y calculador".

En el video, la legisladora cordobesa señaló: "Cuando el Congreso aprobó el año pasado la Ley Bases, muchos senadores y diputados festejaron, porque supuestamente estaban entregando a Milei las herramientas para gobernar. Yo me opuse con respeto, pero con firmeza, porque sabía que el plan era aplicar la motosierra sin criterio". 

Según De la Sota, esta oposición se fundamenta en el impacto negativo que la ley tuvo en Córdoba, donde el desempleo supera el 9%, con un avance preocupante en los sectores de empleo formal, y las compras de alimentos cayeron casi un 20%, según el último relevamiento del Centro de Almaceneros.

"Un gobierno sensible social no permitiría esto. A un año de la Ley Bases, crece el desempleo en Córdoba, hoy ya supera el 9%, y avanza de manera preocupante en los sectores del empleo en blanco. La compra de alimentos cayó casi un 20%, y cierran todos los días plantas industriales", denunció la diputada. 

