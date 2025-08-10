Rosario Outlet cerró su tercera edición con récord de ventas y visitantes

La tercera edición de Rosario Outlet concluyó este domingo 10 de agosto con cifras récord en ventas y asistencia. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Rosario en el predio de la ex Rural del parque de la Independencia, reunió durante cinco días a 40 marcas locales de indumentaria, atrajo a más de 100 mil visitantes y generó operaciones por alrededor de $2.200 millones.

Desde su apertura el miércoles 6, el flujo de público creció de forma sostenida, alcanzando su punto más alto durante el fin de semana. Según datos oficiales, se vendieron más de 120 mil prendas, con precios incluso más bajos que en la edición anterior. La oferta incluyó ropa de invierno y verano, con gran salida de sweaters y camperas aprovechando el final de la temporada fría.

Además de la propuesta comercial, hubo stands gastronómicos que sumaron atractivo al evento, favorecidos por el clima agradable. Las marcas participantes destacaron la oportunidad de llegar a un público masivo en un contexto de retracción del consumo y valoraron la visibilidad que brinda el encuentro para el sector textil local.

Encuestas realizadas entre los asistentes indicaron que la mayoría tenía entre 30 y 45 años, y que un 25 % gastó entre $100 mil y $150 mil. También se resaltó la organización y la propuesta integral. El evento tuvo además un fin solidario: la Fundación Hospital de Niños Víctor J. Vilela recaudó $4.100.000 con un bono colaborativo destinado a completar la sala de oncohematología pediátrica.

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopérgolo, subrayó que la iniciativa busca fortalecer la producción y el consumo local. Ante la respuesta del público y las marcas, se confirmó que la próxima edición se realizará en marzo de 2026.