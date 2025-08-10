La inesperada visita de los All Blacks a La Bombonera para Boca-Racing

Los “All Blacks”, la selección de rugby de Nueva Zelanda, se encuentra en el país para disputar el Rugby Championship frente a Los Pumas y decidieron visitar La Bombonera en el empate entre Boca y Racing por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025.

Mientras los oceánicos aguardan por el duelo que tendrá lugar el sábado 16 de agosto desde las 18:10 en el estadio Mario Alberto Kempes de la Ciudad de Córdoba, varios jugadores dijeron presente en una de las plateas de Brandsen 805 y compartieron sus experiencias en redes sociales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El primero fue el “fullback”, Rieko Ioane, quien posteó una foto del recinto con la frase “locura de atmosfera”. Además, el pilar Ethan de Groot publicó un video donde se lo ve disfrutando del ambiente, con el aliento de los hinchas xeneizes de fondo.

Otros de los rugbiers que mostraron su simpatía con la atmósfera en el estadio fueron Du’Plessis Kirifi, Fletcher Newell, Damian McKenzie, Ollie Norris, Brodie McAlister y Sevu Reece.

Con el Rugby Championship 2025 a la vuelta de la esquina, certamen que reúne a las mejores selecciones del deporte del hemisferio sur, Los Pumas tendrán su estreno frente a los neozelandeses el próximo sábado, en lo que marcará el debut de ambos en el torneo, mientras que Sudáfrica jugará contra Australia.

A su vez, Argentina se medirá ante el mismo rival en el segundo encuentro, pero el evento cambiará de destino. El mismo se llevará a cabo en el José Amalfitani de la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 23 de agosto a partir de las 18:10.