Espectáculos

La Mona Jiménez confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV

El mítico cantante se presentará en la provincia de Buenos Aires.

10/08/2025 | 14:17Redacción Cadena 3

FOTO: La Mona Jiménez confirmó su vuelta a los escenarios y la semana que viene estará en TV

La Mona Giménez anunció que cantará en el Estadio Único de La Plata a fin de año y la próxima semana estará en Otro Día Perdido, el Late Nite Show de Mario Pergolini por El Trece.

Así se confirma la vuelta a los escenarios del legendario cuartetero cordobés, lo cual se había puesto en duda por los problemas de salud y judiciales que viene atravesando “La Mona” en los últimos meses.

Carlos “La Mona” Jiménez, a sus 74 años de edad, redujo al mínimo su aparición pública los últimos dos años, forzado por los escándalos, reclamos de paternidad, denuncias y problemas de salud.

Lectura rápida

¿Qué anunció La Mona Giménez? Confirmó que se presentará en el Estadio Único de La Plata.

¿Cuándo estará en televisión? La próxima semana en Otro Día Perdido.

¿Cómo se ha sentido en los últimos tiempos? Ha enfrentado problemas de salud y judiciales.

¿A qué edad vuelve a los escenarios? A los 74 años.

¿Qué limitó sus apariciones públicas? Escándalos y reclamos de paternidad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

