Proyecciones del Banco Central: el dólar podría llegar a $1.405 a fin de año

El Banco Central divulgó su séptimo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del año, basado en proyecciones de 41 consultoras y entidades financieras. Este informe se elaboró a partir de datos recogidos entre el 29 y el 31 de julio y abordó variables clave como inflación, tipo de cambio, actividad económica, tasas de interés, comercio exterior y cuentas fiscales.

Una de las proyecciones más destacadas fue la estimación del tipo de cambio nominal para diciembre, que se ubicó en $1.405 por dólar. Este valor representa un aumento interanual del 37,6% y un incremento de $100 respecto a la estimación del mes anterior, que era de $1.305. La cifra se derivó de la mediana de respuestas, mientras que el Top 10 de pronosticadores, aquellos que mejor anticiparon la inflación en el pasado, prevé un promedio similar de $1.409.

Para agosto, el consenso estima un dólar promedio de $1.315, mientras que el grupo de los diez mejores lo proyecta $1.304. Estas proyecciones se dieron en un contexto marcado por una mayor volatilidad cambiaria; el contado con liquidación (CCL) pasó de $1.203 a fines de junio a más de $1.350 un mes después.

A pesar del movimiento del dólar financiero, la mayoría de los analistas considera que no tendría un efecto inflacionario inmediato. Las expectativas indicaron que la inflación mensual se mantendría por debajo del 2% hasta al menos enero de 2026.

Para julio, la mediana de las estimaciones ubicó la suba de precios en 1,8%, apenas una décima más que el relevamiento previo; para agosto se espera el mismo nivel. El Top 10 prevé una inflación núcleo de 1,9% en julio y 1,8% en agosto, con una tendencia descendente hacia fin de año.

Entre los factores que moderarían el traslado a precios se mencionaron la caída del consumo, la menor circulación del dinero y el control de precios regulados. Algunos especialistas incluso anticiparon que el dólar podría superar la banda cambiaria informal hacia fin de año sin un fuerte salto en el índice de precios al consumidor (IPC).

En cuanto a la actividad económica, las proyecciones del REM indicaron un crecimiento del PBI del 0,8% trimestral entre abril y junio respecto al primer trimestre, una desaceleración al 0,5% en el tercero y una leve recuperación al 0,6% en el cuarto trimestre. En el acumulado para 2025, se previó un aumento del producto del 5%, tanto en la mediana como en el promedio del Top 10.

Respecto a las tasas de interés, se estimó que la TAMAR —la tasa mayorista para plazos fijos superiores a $1.000 millones en bancos privados— promediaría 34,85% nominal anual en agosto (equivalente a 2,9% mensual) y disminuiría a 29,5% en diciembre (2,5% mensual).

El apartado sobre comercio exterior mostró pocas variaciones respecto a las estimaciones previas: exportaciones por u$s81.662 millones e importaciones por USD 75.115 millones resultaron en un superávit de USD 6.507 millones para todo 2025.

En lo que respecta a las cuentas públicas, los consultados prevén un superávit primario del Sector Público Nacional no Financiero de $13,6 billones; el Top 10 lo elevó a $14,3 billones y ningún participante estimó un saldo menor a $9,5 billones.

Finalmente, para el mercado laboral se anticipa una tasa de desempleo del 7,6% en el segundo trimestre y del 7,0% en el cuarto; el grupo de los mejores pronosticadores fue algo más optimista con una tasa del 6,9% hacia fin de año.