En vivo

La Cadena del Gol

Lanús vs. Talleres

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Ctral. Córdoba (SdE)

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Alicio Dagatti obtuvo la libertad condicional con una fianza de 500 mil dólares

La fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, Paulina Lingua, ordenó la libertad del empresario frigorífico y dirigente de fútbol riocuartense implicado en una causa de narcotráfico. 

08/08/2025 | 18:34Redacción Cadena 3

FOTO: Alicio Dagatti obtuvo la libertad condicional bajo caución de 500 mil dólares

  1.

    Audio. Libertad de Alicio Dagatti se efectúa bajo caución de 500 mil dólares

    Viva la Radio

    Episodios

Alicio Dagatti recuperó la libertad este viernes por orden de la fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, Paulina Lingua, en una causa vinculada con el ingreso de droga a la cárcel de Bouwer. Esta decisión forma parte de una investigación más amplia que lleva adelante el doctor Enrique Gavier sobre una asociación ilícita. 

El empresario frigorífico y dirigente de fútbol riocuartense pagó una fianza de 500 mil dólares y de esta manera la fiscal estimó que Dagatti puede permanecer en libertad durante el proceso, ya que concluyó que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la acción judicial. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El abogado de Dagatti aseguró que desde el comienzo, el acusado colaboró plenamente con la investigación, entregando teléfonos y claves. “Siempre ha tenido un comportamiento compatible con la investigación, en absoluto obstructivo”, declaró el letrado a Cadena 3.

En relación a su hijo Ignacio, la libertad está siendo discutida en la Cámara de Acusación. Se llevará a cabo una audiencia el próximo martes, donde se insistirá en que el hijo del empresario "tampoco resulta peligroso", según indicó el abogado de la familia Dagatti.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Informe de Víctor Rapetti 

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho