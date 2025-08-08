Alicio Dagatti obtuvo la libertad condicional con una fianza de 500 mil dólares

Alicio Dagatti recuperó la libertad este viernes por orden de la fiscal de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, Paulina Lingua, en una causa vinculada con el ingreso de droga a la cárcel de Bouwer. Esta decisión forma parte de una investigación más amplia que lleva adelante el doctor Enrique Gavier sobre una asociación ilícita.

El empresario frigorífico y dirigente de fútbol riocuartense pagó una fianza de 500 mil dólares y de esta manera la fiscal estimó que Dagatti puede permanecer en libertad durante el proceso, ya que concluyó que no hay riesgo de fuga o entorpecimiento de la acción judicial.

El abogado de Dagatti aseguró que desde el comienzo, el acusado colaboró plenamente con la investigación, entregando teléfonos y claves. “Siempre ha tenido un comportamiento compatible con la investigación, en absoluto obstructivo”, declaró el letrado a Cadena 3.

En relación a su hijo Ignacio, la libertad está siendo discutida en la Cámara de Acusación. Se llevará a cabo una audiencia el próximo martes, donde se insistirá en que el hijo del empresario "tampoco resulta peligroso", según indicó el abogado de la familia Dagatti.

Informe de Víctor Rapetti