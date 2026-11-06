FOTO: El Papa León XIV se hospedará en la Nunciatura de Recoleta, un palacio con historia

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- La visita oficial del papa León XIV a la Argentina, programada del 8 al 11 de noviembre, movilizará a miles de fieles a través de misas, ceremonias y recorridos públicos. Sin embargo, uno de los ejes centrales de la logística del viaje se concentrará en el lugar elegido para el descanso y las actividades privadas del Pontífice: el histórico Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en el barrio porteño de Recoleta.

Ubicado sobre la Avenida Alvear al 1637, el edificio fue encargado en 1907 por Juan Antonio Fernández Torres y Rosa Irene de Anchorena Aguirre al arquitecto francés Édouard Le Monnier, culminando su construcción en 1909.

Su imponente fachada y estructura interior se inspiran en las mansiones francesas del período de Luis XV, destacándose por su cúpula de pizarra, el vestíbulo elíptico, columnas corintias y una escalera de honor. El inmueble, que funciona como representación diplomática de la Santa Sede en el país desde 1952, cuenta además con las protecciones de inviolabilidad previstas por la Convención de Viena.

Esta no será la primera vez que el palacio albergue a la máxima autoridad de la Iglesia católica, ya que Juan Pablo II se alojó allí durante sus históricas visitas a la Argentina en 1982 y 1987. Previo a la llegada de León XIV, se llevaron a cabo diversas tareas de puesta a punto en sectores clave del edificio, como la fachada y la capilla interna.

Un centro de operaciones reservado y encuentros fuera de agenda

Durante las cuatro noches que permanecerá en la residencia, el Pontífice combinará su nutrida agenda pública con una serie de reuniones a puertas cerradas y sin transmisiones oficiales. Al tratarse de territorio diplomático de la Santa Sede, la Nunciatura permite desarrollar conversaciones en un ámbito de máxima discreción y alejado del protocolo formal del Estado anfitrión.

La planificación de estos encuentros informales, que no figurarán en el programa oficial, contempla audiencias con referentes de distintos sectores de la vida nacional. Dirigentes políticos, sindicales, empresarios, referentes de movimientos sociales y miembros de la Iglesia figuran entre los actores que podrían solicitar entrevistas con el Papa.

La coordinación de estas gestiones estará a cargo del nuncio apostólico Michael Wallace Banach, designado por León XIV a mediados de mayo, aunque la decisión final sobre cada audiencia recaerá estrictamente en el entorno papal.

Fuerte operativo de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires

La llegada de León XIV implicará asimismo importantes modificaciones en la circulación urbana debido a los cortes y desvíos previstos en torno a los puntos críticos de su agenda, especialmente sobre la avenida Del Libertador.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires implementó medidas de mitigación para agilizar el tránsito vehicular. Entre ellas, se dispuso la gratuidad del uso de la autopista Illia y del Paseo del Bajo para vehículos livianos —motos, autos y camionetas, además de utilitarios en el caso del corredor vial del Bajo—, una medida orientada a descomprimir el flujo vehicular durante los días de mayor restricción operativa en el centro porteño.