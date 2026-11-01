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Un pasacalles desafiante contra Di Carlo genera revuelo en La Bombonera antes del Superclásico

Un contundente mensaje apuntó contra el dirigente en el barrio de La Boca, algo que generó tensión antes del Superclásico.

01/11/2026 | 12:35Redacción Cadena 3

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Stéfano Di Carlo, presidente de River.

FOTO: Stéfano Di Carlo, presidente de River.

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Buenos Aires, 1 noviembre (NA) -- En los alrededores del estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, se instaló un pasacalles con un mensaje directo dirigido a Stéfano Di Carlo, dirigente de River Plate. La frase visible en el cartel fue: "Di Carlo llorón. El fútbol argentino es del pueblo. Andate con Verón y la Chilindrina a otro lado. NO A LA SAD", lo que generó un ambiente tenso en la previa del Superclásico.

El mensaje no solo se centra en el ataque personal, sino que también refleja un descontento más amplio entre los aficionados sobre un tema candente en el fútbol argentino: el rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este debate ha cobrado fuerza desde la llegada de Javier Milei a la presidencia del país, intensificando la discusión sobre la gestión de los clubes de fútbol.

La controversia se centra en la defensa de los clubes como asociaciones civiles sin fines de lucro, en contraposición a la idea de permitir inversiones privadas o modelos mixtos. Consignas como "NO A LA SAD" y "El fútbol argentino es del pueblo" han resonado entre los hinchas, quienes defienden la identidad de los clubes frente a la posibilidad de un cambio en su estructura de gestión.

Por otro lado, figuras como Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, han sido criticadas por su apertura a la incorporación de capitales privados en el fútbol, lo que ha llevado a que algunos lo apoden "la Chilindrina", en referencia a sus constantes quejas sobre la administración de Claudio "Chiqui" Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En una reciente declaración, Di Carlo expresó su preocupación sobre la situación en la AFA, afirmando: "Estamos en situación de guardia alta desde hace más de una década". Además, se refirió a su voto en contra del nuevo formato del torneo argentino, argumentando que la mayoría de la dirigencia actual ha estado en funciones durante trece años y conocen bien cómo manejar la situación.

Lectura rápida

¿Qué apareció en La Bombonera?
Un pasacalles con un mensaje en contra de Stéfano Di Carlo.

¿Cuál fue el contenido del pasacalles?
El cartel contenía críticas hacia Di Carlo y un rechazo a las Sociedades Anónimas Deportivas.

¿Qué debate se intensificó en el fútbol argentino?
El debate sobre la gestión de los clubes y la posible incorporación de capitales privados.

¿Quién es mencionado en el mensaje del pasacalles?
Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, es mencionado de forma satírica.

¿Qué dijo Di Carlo sobre la situación en la AFA?
Di Carlo afirmó que están en "situación de guardia alta desde hace más de una década".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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