Paredes acelera su recuperación para la semifinal ante Vasco da Gama

Buenos Aires, 15 de octubre (NA) -- El mediocampista y figura de Boca Juniors, Leandro Paredes, se encuentra en una carrera contra el tiempo para lograr una recuperación rápida que le permita estar presente en la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana frente al Vasco da Gama de Brasil.

La atmósfera en el predio de Ezeiza está marcada por la tensión y la expectativa, especialmente después de la derrota por 1-0 que sufrió Boca en La Bombonera ante el equipo brasileño, donde el único gol fue anotado por Adson. En este contexto, el equipo argentino dirige todas sus energías hacia la revancha en Brasil.

El gran interrogante para el cuerpo técnico es la evolución física de su capitán, Leandro Paredes. El volante de la Selección argentina sufrió un desgarro durante el partido contra Instituto en Córdoba, lo que complica su participación. Aunque los médicos suelen recomendar un reposo de 21 días para este tipo de lesiones, Paredes se propone regresar al campo de juego en solo 11 días.

La confianza del jugador y del cuerpo técnico se basa en un antecedente reciente: en un encuentro previo contra Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores, Paredes también había sufrido una lesión similar, pero logró ser titular y jugar los 90 minutos, lo que aviva la esperanza de repetir esa experiencia en el Maracaná.

La revancha contra Vasco da Gama por un lugar en la final continental se llevará a cabo el próximo martes 20 de octubre a las 21:30 (hora de Argentina) en el Estadio Maracaná. El cuerpo técnico planea evaluar diariamente el estado del futbolista para determinar sus cargas de trabajo. Aunque el objetivo es que Paredes sea titular, no se descarta su inclusión en el banco de suplentes para aportar liderazgo.

Antes de enfocarse en el desafío internacional, Boca deberá enfrentar a Talleres de Córdoba en la fecha 13 del Torneo Clausura de la Primera División, este viernes 16 de octubre a las 21:30 en "La Bombonera". Para este encuentro, se prevé que se utilice un equipo alternativo, considerando las ausencias de Sebastián Villa por un esguince de tobillo.

La alineación probable de Boca Juniors para el partido contra Talleres incluirá a: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Camilo Rey Domenech y Milton Delgado; Leonel Flores, Ángel Romero y Miguel Merentiel.