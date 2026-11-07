Newman se consagra bicampeón del URBA Top 14 tras vencer a Hindú en un final emocionante

Buenos Aires, 7 noviembre (NA) -- Newman se consagró bicampeón del URBA Top 14 Copa Macro presentada por Zurich tras vencer a Hindú por un apasionante 33-32 en la final disputada en el Club Atlético San Isidro.

En un partido electrizante, cambiante y definido por la mínima diferencia, el "Cardenal" defendió su ventaja hasta el último instante y volvió a celebrar un título en el rugby de Buenos Aires.

El encuentro comenzó con la intensidad y la paridad propias de una definición de esta magnitud, cuando Gonzalo Gutiérrez Taboada abrió el marcador mediante un penal, aunque Hindú había mostrado mejores aproximaciones previas y encontró su premio con un try marcado por Nicolás Amaya.

El desarrollo dio un vuelco a los 19 minutos debido a la amonestación de Martín Cancelliere, por lo que Newman aprovechó el hombre de más en el terreno de juego, pasó a dominar las acciones y concretó dos tries por intermedio de Pablo Cardinal y Santiago Marolda, este último tras una gran jugada colectiva.

Posteriormente, el Cardenal sufrió un duro golpe con la lesión de rodilla de Simón Prince y, además, acumuló otra tarjeta amarilla con Lucas Marguery.

Hindú capitalizó esta superioridad numérica y llegó al descanso quedando apenas tres puntos abajo en el marcador, tras una conquista de Sebastián Cancelliere que dejó el parcial 20-17.

El complemento arrancó cuesta arriba para el conjunto de Benavídez, ya que, después de un nuevo penal convertido por Gutiérrez Taboada, el propio apertura recibió una tarjeta amarilla por una infracción sobre Bautista Farisé en el momento en que el back de Hindú apoyaba la pelota.

La acción derivó en un try penal y, poco después, Martín Cancelliere volvió a anotar para que Hindú pasara al frente por 32-26.

Pese a la complejidad del panorama, el campeón vigente demostró carácter y no se dio por vencido, debido a que a los 23 minutos del segundo tiempo, Santiago Marolda apareció nuevamente para apoyar un try, el cual fue convertido por Gutiérrez Taboada para recuperar la ventaja en el tanteador.

Los minutos finales se vivieron con máxima tensión porque Hindú buscó de manera incesante el golpe definitivo que le otorgara el título —situación que incluyó un tiro en el palo ejecutado por Bautista Farisé—, mientras Newman resistió heroicamente cada avance rival.

El resultado de 33-32 no volvió a modificarse y, tras una última intervención defensiva de Justo Ortíz Basualdo que quedará grabada en la historia del club, se desató el festejo de todo el Cardenal en una final inolvidable resuelta por apenas un punto.

Además de conseguir el bicampeonato de la URBA, Newman disputará -y es el defensor del título- la final del Torneo Nacional de Clubes este 21 de noviembre a las 19:40 ante El Talar de Córdoba, en condición de visitante.