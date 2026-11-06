Los Pumas sufrieron una dura derrota ante Irlanda en su gira europea

Buenos Aires, 6 noviembre (NA) -- En el inicio de su gira europea, Los Pumas fueron derrotados este viernes por Irlanda con un marcador de 42-12 en el Aviva Stadium de Dublín. Este encuentro marcó el comienzo del tramo final del Nations Championship.

El equipo que dirige Felipe Contepomi enfrentó un duro revés en un partido en el que las indisciplinas, las imprecisiones en las formaciones fijas y las lesiones afectaron su desempeño ante un rival que mostró un dominio claro.

El comienzo del partido trajo algunos destellos positivos para el conjunto argentino, que logró adelantarse en el marcador gracias a una notable asistencia de Tomás Albornoz, que fue bien aprovechada por Mateo Carreras, quien destacó en el juego aéreo.

No obstante, la ventaja albiceleste duró poco tiempo. A partir de ese momento, Irlanda tomó el control del juego, neutralizando las ofensivas de Los Pumas y aprovechando las dificultades argentinas en el lineout, donde se perdieron cuatro pelotas en los primeros treinta minutos.

Con la dirección táctica de Sam Prendergast y la fuerza de sus forwards, el equipo irlandés marcó tres tries consecutivos. La situación se complicó aún más para los visitantes con la tarjeta amarilla a Justo Piccardo a los 34 minutos y la salida por lesión de Julián Montoya, quien fue reemplazado por Leonel Oviedo.

Este último también tuvo que dejar el campo por un protocolo de conmoción cerebral (HIA) en los minutos finales, lo que obligó a hacer ajustes en la formación, incluyendo el ingreso de Boris Wenger como hooker, tras la entrada de Mayco Vivas. Al finalizar el primer tiempo, el marcador mostraba un contundente 21-5 a favor de Irlanda.

En la segunda mitad, Irlanda aumentó rápidamente su ventaja. Aunque Mateo Carreras volvió a marcar con una jugada individual destacada, la reacción argentina fue efímera. Los locales rompieron nuevamente la defensa nacional y tomaron el control total del encuentro.

Los problemas de disciplina continuaron con la tarjeta amarilla al ingresado Efraín Elías por un tackle alto, lo que Irlanda aprovechó para extender su ventaja. A pesar de los cambios realizados desde el banco, Los Pumas no lograron establecer conexiones ofensivas y se encontraron constantemente con errores no forzados y una defensa rival sólida. Hugo Keenan, el fullback irlandés, fue la gran figura de la jornada, anotando tres tries.

Con esta derrota, el seleccionado argentino deberá cambiar rápidamente su enfoque. Su próximo partido será el sábado 14 de noviembre, contra Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, en la ciudad de Génova, a partir de las 8:40 (hora argentina).