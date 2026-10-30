La Maratón 10K de Belgrano se posterga para diciembre
Ante la visita del Papa León XIV, la Municipalidad de Córdoba revocó la autorización para la prueba prevista para el domingo 8 de noviembre. ¿Cuándo se realizará? Los detalles.
30/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3
FOTO: Se pospone la maratón
Belgrano informó que en el día de la fecha ha recibido una notificación de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba mediante la cual revoca la autorización de la Maratón Belgrano 10K, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, por razones organizativas vinculadas a la visita del papa León XIV a Córdoba.
Ante esta resolución, la Maratón Belgrano 10K será reprogramada para el domingo 6 de diciembre, a las 8:00 horas, manteniendo la misma modalidad y condiciones de participación.
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Reprogramación de la Maratón #Belgrano10K
El Club Atlético #Belgrano informa que en el día de la fecha ha recibido una notificación de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba mediante la cual revoca la autorización de la Maratón Belgrano 10K, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, por razones organizativas vinculadas a la visita del papa León XIV a nuestra ciudad.
Ante esta resolución, ajena a la voluntad de nuestra institución, la Maratón Belgrano 10K será reprogramada para el domingo 6 de diciembre, a las 8:00 horas, manteniendo la misma modalidad y condiciones de participación.
La entrega de kits se realizará en el Estadio Julio César Villagra, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Sábado 5 de diciembre: de 11:00 a 19:00 hs.
Domingo 6 de diciembre: de 6:00 a 7:00 hs, exclusivamente para corredores y corredoras del interior.
Asimismo, informamos que las inscripciones continúan abiertas en nuestra Sede Social y a través de https://t.co/Vr1KJt43br.
Agradecemos la comprensión de todos los corredores y corredoras, ante una situación que nos excede por completo, y renovamos la invitación a compartir una nueva edición de la Maratón Belgrano 10K el próximo 6 de diciembre.— Belgrano (@Belgrano) October 30, 2026
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La entrega de kits se realizará en el Estadio Julio César Villagra, de acuerdo con el siguiente cronograma:
Sábado 5 de diciembre: de 11:00 a 19:00 hs.
Domingo 6 de diciembre: de 6:00 a 7:00 hs, exclusivamente para corredores y corredoras del interior.
Asimismo, las inscripciones continúan abiertas en nuestra Sede Social y a través de http://socios.belgrano.com.ar.
Lectura rápida
¿Qué evento fue cancelado? La Maratón Belgrano 10K fue cancelada.
¿Quién revocó la autorización? La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba.
¿Cuándo se reprogramará la maratón? Se reprogramará para el domingo 6 de diciembre.
¿Dónde se realizará la entrega de kits? En el Estadio Julio César Villagra.
¿Cómo se pueden inscribir los corredores? Las inscripciones están abiertas en la Sede Social y en http://socios.belgrano.com.ar.