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La Maratón 10K de Belgrano se posterga para diciembre

Ante la visita del Papa León XIV, la Municipalidad de Córdoba revocó la autorización para la prueba prevista para el domingo 8 de noviembre. ¿Cuándo se realizará? Los detalles.

30/10/2026 | 15:40Redacción Cadena 3

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Belgrano informó que en el día de la fecha ha recibido una notificación de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba mediante la cual revoca la autorización de la Maratón Belgrano 10K, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, por razones organizativas vinculadas a la visita del papa León XIV a Córdoba.

Ante esta resolución, la Maratón Belgrano 10K será reprogramada para el domingo 6 de diciembre, a las 8:00 horas, manteniendo la misma modalidad y condiciones de participación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La entrega de kits se realizará en el Estadio Julio César Villagra, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Sábado 5 de diciembre: de 11:00 a 19:00 hs.

Domingo 6 de diciembre: de 6:00 a 7:00 hs, exclusivamente para corredores y corredoras del interior.

Asimismo, las inscripciones continúan abiertas en nuestra Sede Social y a través de http://socios.belgrano.com.ar.

Lectura rápida

¿Qué evento fue cancelado? La Maratón Belgrano 10K fue cancelada.

¿Quién revocó la autorización? La Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba.

¿Cuándo se reprogramará la maratón? Se reprogramará para el domingo 6 de diciembre.

¿Dónde se realizará la entrega de kits? En el Estadio Julio César Villagra.

¿Cómo se pueden inscribir los corredores? Las inscripciones están abiertas en la Sede Social y en http://socios.belgrano.com.ar.

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