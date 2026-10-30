La Maratón 10K de Belgrano se posterga para diciembre

Belgrano informó que en el día de la fecha ha recibido una notificación de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba mediante la cual revoca la autorización de la Maratón Belgrano 10K, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, por razones organizativas vinculadas a la visita del papa León XIV a Córdoba.

Ante esta resolución, la Maratón Belgrano 10K será reprogramada para el domingo 6 de diciembre, a las 8:00 horas, manteniendo la misma modalidad y condiciones de participación.

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Reprogramación de la Maratón #Belgrano10K El Club Atlético #Belgrano informa que en el día de la fecha ha recibido una notificación de la Subsecretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Córdoba mediante la cual revoca la autorización de la Maratón Belgrano 10K, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre, por razones organizativas vinculadas a la visita del papa León XIV a nuestra ciudad. Ante esta resolución, ajena a la voluntad de nuestra institución, la Maratón Belgrano 10K será reprogramada para el domingo 6 de diciembre, a las 8:00 horas, manteniendo la misma modalidad y condiciones de participación. La entrega de kits se realizará en el Estadio Julio César Villagra, de acuerdo con el siguiente cronograma: Sábado 5 de diciembre: de 11:00 a 19:00 hs. Domingo 6 de diciembre: de 6:00 a 7:00 hs, exclusivamente para corredores y corredoras del interior. Asimismo, informamos que las inscripciones continúan abiertas en nuestra Sede Social y a través de https://t.co/Vr1KJt43br. Agradecemos la comprensión de todos los corredores y corredoras, ante una situación que nos excede por completo, y renovamos la invitación a compartir una nueva edición de la Maratón Belgrano 10K el próximo 6 de diciembre. — Belgrano (@Belgrano) October 30, 2026

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La entrega de kits se realizará en el Estadio Julio César Villagra, de acuerdo con el siguiente cronograma:

Sábado 5 de diciembre: de 11:00 a 19:00 hs.

Domingo 6 de diciembre: de 6:00 a 7:00 hs, exclusivamente para corredores y corredoras del interior.

Asimismo, las inscripciones continúan abiertas en nuestra Sede Social y a través de http://socios.belgrano.com.ar.