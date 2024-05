La lista de 26 le resuelve a Scaloni un problema lateral en la Selección

Gabriel Rodríguez

No falta nada para la Copa América y Lionel Scaloni saca papel y lápiz para certificar lo que ya sabe: la lista de convocados para el certamen que se disputará en Estados Unidos. Claro, sucedió que hace unos días presentó una prelista de 43 integrantes que no se hizo pública pero que al 15 de junio debe quedar en 26.

Cabe recordar que Conmebol aprobó el aumento de las nóminas de los planteles a tres jugadores más (aunque no es obligatorio), para totalizar 26 y con la condición de que todos los nominados deben salir obligatoriamente de la lista provisional entregada el 5 de este mes.

Cada selección puede elegir cuántos suplentes lleva al banco (entre 7 y 15), siempre cuando el número total de personas allí sea de 23 entre cuerpo técnico y jugadores.

Si hay un inconveniente para el seleccionador es en la defensa y particularmente en los laterales cuyos nombres fijos en el equipo titular son Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico.

El cordobés bajó el nivel en Atlético de Madrid, dicho por él mismo y tiene en la temporada 46 partidos, con dos goles y dos asistencias, aunque su rendimiento claramente no lo pone en duda. El ex Independiente ha sostenido un ritmo parejo en 2024 con 16 partidos de los 21 que disputó el Lyon de Francia, con dos goles y un pase gol.

A ambos hay que buscarles alternativas y la lógica indica que deben ser laterales, uno diestro y otro zurdo. Marcos Acuña viene alternando en el Sevilla, volvió a ser titular y el último fin de semana dejó el equipo por un inconveniente estomacal. Gonzalo Montiel ha tenido un año irregular en el Nottingham Forest con apenas 11 encuentros, tres de ellos ingresando desde el banco de suplentes y la explicación es por lesión y orden táctica.

Como Juan Foyth no se recuperó de la operación en el hombro y jugó su último compromiso el 14 de diciembre en Villarreal, su citación es improbable, lo mismo que Pablo Maffeo, quien estuvo en el banco de suplentes en los partidos de 2023 ante Uruguay y Bolivia.

Del otro andarivel, se podría pensar en Valentín Barco y hasta en Facundo Medina. El ex Boca debutó en la mayor el 22 de marzo, jugando 34 minutos ante El Salvador, pero no sería prioridad. Y el ex Talleres está más relacionado con la zaga central, aunque es cierto que en Lens juega de stopper izquierdo, fue llamado diez veces por Scaloni y apenas sumó 70 minutos en tres cotejos.

Es decir, si el entrenador busca puesto por puesto los convocados serán Molina y Montiel como laterales derechos, más Tagliafico y Acuña por la otra banda.

Si la lista hubiera sido de 23, la situación debía reducirse al dos por puesto, ya que a los once titulares había que buscarle un suplente a cada uno, con la obligación de llevar tres arqueros.

Como Scaloni parece tener alguna debilidad por algunos de la nueva camada como Alejandro Garnacho, Matías Soulé o Lucas Beltrán, ya no deberá resignar ese dos por puesto y transformar un central en lateral o un extremo en lateral como se suponía.

Garnacho tuvo una temporada muy buena con 9 goles y 5 asistencias en 47 partidos con el Manchester United y se destacó por su explosividad y proyección pese al andamiaje del equipo. Soulé es el goleador de la temporada de Frosinone con 11 conquistas y Juventus ya avisó que lo quiere de regreso. Beltrán jugó mucho: 47 partidos con 10 anotaciones en Fiorentina y un gol suyo sirvió para la clasificación del equipo violeta a la final de la Liga de las Conferencias.

En marzo pasado, en los últimos amistosos de la Selección, Scaloni probó con Nehuén Pérez (un central) de lateral derecho y con Nicolás González (un extremo zurdo) en lateral por izquierda. En otras palabras, el técnico campeón del mundo pensó allí que podía resignar un lateral natural para llevar un volante o un delantero.

Sin olvidar que en algún momento Lucas Martínez Quarta también actuó de lateral; mientras que Lisandro Martínez en caso de recuperarse, puede ser relevo natural de Nicolás Otamendi o del mismo Tagliafico.

¿Duda? Germán Pezzella sufrió la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho jugando para el Betis. En principio estaría dos semanas inactivo ya que la lesión no presentaría una complicación de gravedad.

La agenda de la Selección

Argentina jugará dos partidos amistosos antes de la cita de Copa América. El domingo 9 de junio, en Solder Field Stadium de Chicago, enfrentará a Ecuador; mientras que el viernes 14 de junio el rival será Guatemala en el Commanders Field Stadium de Washington.

Para la Copa América, el equipo nacional se instalará entre 10 y 12 días antes en los Estados Unidos, para debutar el 20 de junio ante Canadá, en el estadio Mercedes Benz de Atlanta desde las 21.