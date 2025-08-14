Grupos de ayuda piden a Israel que detenga la “militarización” de la ayuda en Gaza

JERUSALÉN (AP) — Más de 100 grupos sin ánimo de lucro advirtieron el jueves que las normas impuestas por Israel a las organizaciones humanitarias que trabajaron en la Franja de Gaza y en Cisjordania ocupada bloquearon la crucial ayuda y reemplazaron a las entidades independientes con otras que sirvieron a la agenda política y militar de Israel, algo que el país negó.

Una carta firmada por organizaciones como Oxfam, Médicos Sin Fronteras y CARE acusó a Israel de “militarizar la ayuda” mientras la gente se murió de hambre en la devastada Gaza y de usarla como herramienta para afianzar el control.

Las ONG respondieron a las normas de registro anunciadas por Israel en marzo, que exigieron a las organizaciones entregar listas completas de sus donantes y personal palestino para su verificación.

Los grupos sostuvieron que hacerlo podría poner en peligro a su personal y dar a Israel amplios motivos para bloquear la ayuda si consideró que se estaba “deslegitimando” al país o apoyando boicots o desinversiones.

Las medidas de registro fueron “diseñadas para controlar a organizaciones independientes, silenciar el activismo y censurar los reportes humanitarios”, agregaron.

Según la misiva, la normativa israelí violó las normas europeas de privacidad de datos y, en algunos casos, se dio a los colectivos apenas siete días para cumplirla.

COGAT, el organismo militar israelí a cargo de la ayuda humanitaria a Gaza, negó las afirmaciones de la carta. Alegó que las ONG fueron utilizadas como tapadera por Hamás para “explotar la ayuda” con el fin de reforzar sus capacidades militares y consolidar su control sobre el sitiado enclave palestino.

“La negativa de algunas organizaciones internacionales a proporcionar la información y cooperar con el proceso de registro generó serias preocupaciones acerca de su verdadera intención”, indicó el COGAT en un comunicado el jueves. “El supuesto retraso en la entrada de ayuda (...) ocurre solo cuando las organizaciones eligen no cumplir con los requisitos básicos de seguridad destinados a evitar la participación de Hamás”.

Israel afirmó desde hace mucho tiempo que las organizaciones humanitarias y las agencias de las Naciones Unidas emiten evaluaciones sesgadas.

Los grupos de ayuda hicieron hincapié el jueves en que la mayoría no pudieron entregar “ni un solo camión” de ayuda crucial desde que Israel impuso un bloqueo en marzo.

Una gran mayoría de la ayuda no llega a la población civil de Gaza, donde decenas de miles de personas murieron, la mayor parte de la población se vio obligada a huir de sus hogares y se avecina una hambruna. Las agencias de la ONU y un pequeño número de ONGs reanudaron el reparto de ayuda, pero dijeron que el número de camiones que pueden entrar al territorio sigue siendo muy insuficiente.

Por otra parte, aumentaron las tensiones por el respaldo de Israel y Estados Unidos a la Fundación Humanitaria de Gaza para que actuara como el principal distribuidor de ayuda en la Franja. Este contratista estadounidense, diseñado para reemplazar al sistema tradicional de reparto liderado por la ONU en Gaza, fue condenado internacionalmente después de que cientos de palestinos fallecieron mientras intentaron conseguir comida cerca de sus centros de distribución.

Israel presionó a las agencias de la ONU para que aceptaran escoltas militares para el reparto de productos en Gaza, una exigencia que rechazaron en gran medida citando su compromiso con la neutralidad. Este enfrentamiento generó reclamos contrapuestos: Israel sostuvo que permite la entrada de ayuda en Gaza que cumple con sus normas, mientras que los grupos de ayuda que llevan años operando en el territorio denunciaron la cantidad de productos básicos que están varados en los cruces fronterizos.

“Oxfam tiene más de 2,5 millones de dólares en mercancía a la que Israel ha denegado la entrada en Gaza, especialmente artículos como agua, saneamiento e higiene, además de alimentos”, dijo Bushra Khalidi, responsable de ayuda humanitaria de la ONG en Gaza.

La “capacidad de operar de los grupos de ayuda puede verse comprometida a costa de su independencia y su capacidad para expresarse”, agregó.

