En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Radioinforme 3

Detenidos por abandono familiar en Despeñaderos: la defensa asegura su inocencia

Un hombre y su hija están detenidos. Su abogado sostuvo a Cadena 3 que hay pruebas que refutan la acusación.

14/08/2025 | 07:21Redacción Cadena 3

FOTO: La donde la mujer habría estado cautiva.

  1.

    Audio. Detenidos por abandono de persona: familia defiende su inocencia en Despeñaderos

    Radioinforme 3

    Episodios

En Despeñaderos, Córdoba, un hombre y su hija permanecen detenidos bajo la imputación de abandonar a una persona, mientras la familia defiende su inocencia en medio de una situación compleja que ha conmocionado a la comunidad.

La dueña de la vivienda, esposa y madre de los acusados, fue supuestamente encontrada en condiciones precarias. David, el hijo de la mujer, afirmó: “Nada de esto es cierto. Mi mamá no está encerrada, no está privada de su libertad desde hace 20 años.”

El abogado de los detenidos, Mariano Borda, explicó que la imputación se basa en el artículo 107 del Código Penal, que agrava el abandono por ser familiar. Sin embargo, sostiene que hay pruebas que refutan la acusación de que la madre haya sido abandonada. “Estamos recabando certificados médicos que acreditan que no hay un abandono como se dice”, dijo Borda.

El abogado argumentó que el hijo proporcionó datos concretos sobre la situación de su madre, quien habría dado a luz en una clínica hace 11 años y que presenta problemas de salud que han sido atendidos en años recientes. Aseguró: “Hace un mes habían sacado un turno, pero no pudieron ir por problemas con el auto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La denuncia inicial fue realizada de forma anónima y motivó la intervención de un equipo interdisciplinario. Sin embargo, el abogado cuestionó la validez de la denuncia al indicar que vecinos y familiares no observaron irregularidades en la casa. “Es una familia formalmente constituida, tenían una vida normal y corriente”, afirmó.

Borda también resaltó que la intervención incoherente del fiscal ha dejado a la familia en una situación vulnerable. “El marido y la hija están quebrados; la familia está destrozada”, concluyó.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Despeñaderos? Un hombre y su hija fueron detenidos por abandono de persona, mientras defienden su inocencia.

¿Quiénes están involucrados? La dueña de la vivienda es la madre de los acusados, y su hijo, David, defiende su situación.

¿Cuándo fue la denuncia? La denuncia fue realizada de forma anónima, lo que llevó a la intervención de un equipo interdisciplinario.

¿Dónde ocurrió el hecho? En Despeñaderos, una localidad en Córdoba, Argentina.

¿Cómo se defiende la familia? El abogado Mariano Borda sostiene que hay pruebas que refutan la acusación y que la madre ha recibido atención médica.

¿Por qué es relevante el caso? La situación ha conmocionado a la comunidad y la familia está en una posición vulnerable debido a la intervención del fiscal.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho