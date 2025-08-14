Detenidos por abandono familiar en Despeñaderos: la defensa asegura su inocencia

FOTO: La donde la mujer habría estado cautiva.

En Despeñaderos, Córdoba, un hombre y su hija permanecen detenidos bajo la imputación de abandonar a una persona, mientras la familia defiende su inocencia en medio de una situación compleja que ha conmocionado a la comunidad.

La dueña de la vivienda, esposa y madre de los acusados, fue supuestamente encontrada en condiciones precarias. David, el hijo de la mujer, afirmó: “Nada de esto es cierto. Mi mamá no está encerrada, no está privada de su libertad desde hace 20 años.”

El abogado de los detenidos, Mariano Borda, explicó que la imputación se basa en el artículo 107 del Código Penal, que agrava el abandono por ser familiar. Sin embargo, sostiene que hay pruebas que refutan la acusación de que la madre haya sido abandonada. “Estamos recabando certificados médicos que acreditan que no hay un abandono como se dice”, dijo Borda.

El abogado argumentó que el hijo proporcionó datos concretos sobre la situación de su madre, quien habría dado a luz en una clínica hace 11 años y que presenta problemas de salud que han sido atendidos en años recientes. Aseguró: “Hace un mes habían sacado un turno, pero no pudieron ir por problemas con el auto”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La denuncia inicial fue realizada de forma anónima y motivó la intervención de un equipo interdisciplinario. Sin embargo, el abogado cuestionó la validez de la denuncia al indicar que vecinos y familiares no observaron irregularidades en la casa. “Es una familia formalmente constituida, tenían una vida normal y corriente”, afirmó.

Borda también resaltó que la intervención incoherente del fiscal ha dejado a la familia en una situación vulnerable. “El marido y la hija están quebrados; la familia está destrozada”, concluyó.