Detenidos por abandono familiar en Despeñaderos: la defensa asegura su inocencia
Un hombre y su hija están detenidos. Su abogado sostuvo a Cadena 3 que hay pruebas que refutan la acusación.
14/08/2025 | 07:21Redacción Cadena 3
FOTO: La donde la mujer habría estado cautiva.
-
Audio. Detenidos por abandono de persona: familia defiende su inocencia en Despeñaderos
Radioinforme 3
En Despeñaderos, Córdoba, un hombre y su hija permanecen detenidos bajo la imputación de abandonar a una persona, mientras la familia defiende su inocencia en medio de una situación compleja que ha conmocionado a la comunidad.
La dueña de la vivienda, esposa y madre de los acusados, fue supuestamente encontrada en condiciones precarias. David, el hijo de la mujer, afirmó: “Nada de esto es cierto. Mi mamá no está encerrada, no está privada de su libertad desde hace 20 años.”
El abogado de los detenidos, Mariano Borda, explicó que la imputación se basa en el artículo 107 del Código Penal, que agrava el abandono por ser familiar. Sin embargo, sostiene que hay pruebas que refutan la acusación de que la madre haya sido abandonada. “Estamos recabando certificados médicos que acreditan que no hay un abandono como se dice”, dijo Borda.
El abogado argumentó que el hijo proporcionó datos concretos sobre la situación de su madre, quien habría dado a luz en una clínica hace 11 años y que presenta problemas de salud que han sido atendidos en años recientes. Aseguró: “Hace un mes habían sacado un turno, pero no pudieron ir por problemas con el auto”.
/Inicio Código Embebido/
Supuesto abuso familiar. "Siempre estuvo asistida", dijo el hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos
El esposo y la hija siguen detenidos. David Colaso habló con Cadena 3 y contradijo la versión asegurando que su madre "no se dejaba ayudar".
/Fin Código Embebido/
La denuncia inicial fue realizada de forma anónima y motivó la intervención de un equipo interdisciplinario. Sin embargo, el abogado cuestionó la validez de la denuncia al indicar que vecinos y familiares no observaron irregularidades en la casa. “Es una familia formalmente constituida, tenían una vida normal y corriente”, afirmó.
Borda también resaltó que la intervención incoherente del fiscal ha dejado a la familia en una situación vulnerable. “El marido y la hija están quebrados; la familia está destrozada”, concluyó.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Despeñaderos? Un hombre y su hija fueron detenidos por abandono de persona, mientras defienden su inocencia.
¿Quiénes están involucrados? La dueña de la vivienda es la madre de los acusados, y su hijo, David, defiende su situación.
¿Cuándo fue la denuncia? La denuncia fue realizada de forma anónima, lo que llevó a la intervención de un equipo interdisciplinario.
¿Dónde ocurrió el hecho? En Despeñaderos, una localidad en Córdoba, Argentina.
¿Cómo se defiende la familia? El abogado Mariano Borda sostiene que hay pruebas que refutan la acusación y que la madre ha recibido atención médica.
¿Por qué es relevante el caso? La situación ha conmocionado a la comunidad y la familia está en una posición vulnerable debido a la intervención del fiscal.