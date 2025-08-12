"Siempre estuvo asistida", dijo el hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos

FOTO: Rescatan en Despeñaderos a mujer que fue reducida a la servidumbre por 20 años.

En Despeñaderos, Córdoba, se desarrolla un caso confuso y preocupante tras la recuperación de una mujer que se consideraba en situación de servidumbre. Tras una denuncia anónima, la justicia detuvo a su esposo y a su hija de 22 años.

David Colaso, hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos habló con Cadena 3 y contradijo la versión de abandono familiar. Aseguró que su madre padecía una afección psiquiátrica por la que recibió tratamiento médico, aunque a menudo se negaba a tomar la medicación. “Mi mamá nunca se dejó ayudar. Siempre tuvo la contención nuestra, tanto de mis hermanos como de mi papá”, afirmó.

“Nunca se le negó la alimentación”

El hijo negó que se le hubiera impedido comer o asearse, aunque reconoció que en ocasiones la mujer rechazaba la comida o se resistía a bañarse. “Por ahí comía poco o no quería comer; nosotros le insistíamos. Con la higiene pasaba igual: a veces no quería bañarse y no sabíamos cómo manejarlo”, explicó.

También desmintió otras versiones difundidas en redes y medios, como que su madre utilizara silla de ruedas o que hubiera dado a luz en la casa a su hermana menor. “Ella nació en un hospital neonatal”, subrayó.

Acompañado por sus abogados, Mariano Borba y Elena Bernabé, Colaso sostuvo que la familia quedó “destrozada” por la detención de su padre, a quien definió como “un padrazo que siempre buscó lo mejor”. Aseguró que no sabe quién pudo haber hecho la denuncia anónima que originó la intervención del fiscal y señaló que la relación con los vecinos “siempre fue normal”.

A pesar de estas declaraciones, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello mantiene firme la acusación de abandono de persona agravado por el vínculo. La mujer continúa internada a la espera de estabilizarla para tomarle declaración. Tanto su esposo como su hija permanecen detenidos.

Informe de Francisco Centeno y Fernando Barrionuevo.