En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Ahora país

"Siempre estuvo asistida", dijo el hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos

El esposo y la hija siguen detenidos. David Colaso habló con Cadena 3 y contradijo la versión asegurando que su madre "no se dejaba ayudar".

12/08/2025 | 17:02Redacción Cadena 3

FOTO: Rescatan en Despeñaderos a mujer que fue reducida a la servidumbre por 20 años.

  1.

    Audio. Hijo de mujer rescatada en Despeñaderos desmiente acusaciones sobre abandono

    Ahora país

    Episodios

  2.

    Audio. "Siempre estuvo asistida", dijo el hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos

    Radioinforme 3

    Episodios

En Despeñaderos, Córdoba, se desarrolla un caso confuso y preocupante tras la recuperación de una mujer que se consideraba en situación de servidumbre. Tras una denuncia anónima, la justicia detuvo a su esposo y a su hija de 22 años.

David Colaso, hijo de la mujer rescatada en Despeñaderos habló con Cadena 3 y contradijo la versión de abandono familiarAseguró que su madre padecía una afección psiquiátrica por la que recibió tratamiento médico, aunque a menudo se negaba a tomar la medicación. “Mi mamá nunca se dejó ayudar. Siempre tuvo la contención nuestra, tanto de mis hermanos como de mi papá”, afirmó.

“Nunca se le negó la alimentación”

El hijo negó que se le hubiera impedido comer o asearse, aunque reconoció que en ocasiones la mujer rechazaba la comida o se resistía a bañarse. “Por ahí comía poco o no quería comer; nosotros le insistíamos. Con la higiene pasaba igual: a veces no quería bañarse y no sabíamos cómo manejarlo”, explicó.

También desmintió otras versiones difundidas en redes y medios, como que su madre utilizara silla de ruedas o que hubiera dado a luz en la casa a su hermana menor. “Ella nació en un hospital neonatal”, subrayó.

Acompañado por sus abogados, Mariano Borba y Elena Bernabé, Colaso sostuvo que la familia quedó “destrozada” por la detención de su padre, a quien definió como “un padrazo que siempre buscó lo mejor”. Aseguró que no sabe quién pudo haber hecho la denuncia anónima que originó la intervención del fiscal y señaló que la relación con los vecinos “siempre fue normal”.

A pesar de estas declaraciones, el fiscal Alejandro Peralta Ottonello mantiene firme la acusación de abandono de persona agravado por el vínculo. La mujer continúa internada a la espera de estabilizarla para tomarle declaración. Tanto su esposo como su hija permanecen detenidos.

Informe de Francisco Centeno y Fernando Barrionuevo.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en Despeñaderos? Se recuperó a una mujer en situación de servidumbre y se detuvo a su esposo y a su hija.

¿Quién es el hijo de la mujer? Es un enfermero que contradice la versión de abandono familiar y afirma que su madre siempre estuvo asistida.

¿Cuándo se llevó a cabo la denuncia? La denuncia fue anónima, lo que llevó a la intervención de la justicia.

¿Dónde se encontraba la mujer antes de ser recuperada? Estaba en un centro de salud y había optado por el alta médica en una clínica de Córdoba.

¿Por qué se mantiene la acusación de abandono? El fiscal Alejandro Peralta Ottonello sostiene la acusación a pesar de las declaraciones del hijo.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho