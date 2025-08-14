En vivo

Godoy Cruz buscará dar la sorpresa en Brasil ante Mineiro: horario y formaciones

El "Tomba" visita al duro equipo brasileño en el marco del inicio de octavos del certamen continental. 

14/08/2025 | 06:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Atlético Mineiro vs Godoy Cruz por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Atlético Mineiro recibe a Godoy Cruz este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Arena MRV desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por ESPN y Disney+.

El conjunto argentino tuvo una muy buena fase de grupos, por lo que llega invicto a los octavos de final donde enfrenta nada menos que al último subcampeón de la Copa Libertadores.

Probables formaciones 

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso, Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa; Hulk, Rony y Tomás Cuello. DT: Cuca.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Leonardo Jara, Mateo Mendoza, Leandro Quiroz, Juan Morán; Maximiliano González; Misael Sosa, Vicente Poggi, Nicolás Fernández, Santino Andino; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Atlético Mineiro vs Godoy Cruz por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo es el partido?
El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se juega?
En el Estadio Arena MRV, Brasil.

¿Cómo se puede ver?
Transmisión disponible en ESPN, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

¿Qué equipos participan?
Participan Atlético Mineiro, actual subcampeón de la Copa Libertadores, y Godoy Cruz.

[Fuente: Noticias Argentinas]

