River y una parada brava en Paraguay contra Libertad: transmite Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Libertad vs River por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Libertad recibe a River este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina. El partido cuenta con transmisión de Cadena 3.

El equipo argentino llega en un momento irregular a esta instancia clave del certamen continental, pero como favorito de la serie tras una buena primera fase de grupos. De avanzar a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Cómo ver en vivo Libertad vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.