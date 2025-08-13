FOTO: La insólita reacción de un narco al ser detenido: quiso coimear a la policía

Una pareja que circulaba con 750 gramos de éxtasis, cocaína rosa y dinero en efectivo fue detenida por un intento de soborno a la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que oficiales de la Comisaría Vecinal 6A ordenaron que se detenga la marcha de un Peugeot 208 en la esquina de Hidalgo y Díaz Vélez, al tiempo que procedieron a la resquisa del rodado.

Sin embargo, el conductor ofreció dinero a los uniformados a cambio de que lo dejen ir junto a su mujer que viajaba en el asiento del acompañante.

Las autoridades incautaron una bolsa zipoc con 786 gramos de MD, conocida como éxtasis, cocaína rosa, una droga denominada tusi, 1.510.000 pesos y 2,900 dólares.

El hombre y la mujer quedaron a disposición de la Justicia Federal junto a los elementos secuestrados.