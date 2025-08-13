En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

La insólita reacción de un narco al ser detenido: quiso coimear a la policía

Una pareja fue detenida en Caballito con éxtasis y cocaína rosa. Al ser frenados por la policía en un control, el conductor les ofreció una coima.

13/08/2025 | 21:20Redacción Cadena 3

FOTO: La insólita reacción de un narco al ser detenido: quiso coimear a la policía

Una pareja que circulaba con 750 gramos de éxtasis, cocaína rosa y dinero en efectivo fue detenida por un intento de soborno a la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Caballito.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que oficiales de la Comisaría Vecinal 6A ordenaron que se detenga la marcha de un Peugeot 208 en la esquina de Hidalgo y Díaz Vélez, al tiempo que procedieron a la resquisa del rodado.

Sin embargo, el conductor ofreció dinero a los uniformados a cambio de que lo dejen ir junto a su mujer que viajaba en el asiento del acompañante.

Las autoridades incautaron una bolsa zipoc con 786 gramos de MD, conocida como éxtasis, cocaína rosa, una droga denominada tusi, 1.510.000 pesos y 2,900 dólares.

El hombre y la mujer quedaron a disposición de la Justicia Federal junto a los elementos secuestrados.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Caballito? Una pareja fue detenida por intentar sobornar a la policía durante un control.

¿Quiénes fueron detenidos? Un hombre y una mujer que viajaban en un Peugeot 208.

¿Qué drogas tenían? Portaban 786 gramos de éxtasis y cocaína rosa.

¿Qué ofreció el conductor? Intentó coimear a la policía para evitar el decomiso de drogas.

¿Cuál fue el resultado? Ambos quedaron a disposición de la Justicia Federal junto a las drogas y el dinero incautado.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho