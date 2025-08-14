FOTO: Cómo ver en vivo Botafogo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Botafogo recibe a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estádio Olímpico Nilton Santos, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El campeón defensor tuvo una complicada fase de grupos, pero llega a esta instancia tras un buen Mundial de Clubes; mientras que el equipo ecuatoriano se quedó con el grupo que compartió nada menos que con Flamengo.

Probables formaciones de Botafogo vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Botafogo: Leo Linck; Vitinho, Fernando Marcal, David Ricardo, Alex Telles; Newton, Danilo, Álvaro Montoro, Artur, Jefferson Savarino; Arthur Cabral.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Ade, León Quiñones; Gabriel Villamil, Daniel de La Cruz, Bryan Ramírez, Fernando Cornejo, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Michael Estrada.

Cómo ver en vivo Botafogo vs Liga de Quito

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.