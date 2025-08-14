En vivo

Cómo ver en vivo Botafogo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores: horario y formaciones

El campeón defensor es local en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

14/08/2025 | 00:09Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Botafogo vs Liga de Quito por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Botafogo recibe a Liga Deportivo Universitaria de Quito este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estádio Olímpico Nilton Santos, desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El campeón defensor tuvo una complicada fase de grupos, pero llega a esta instancia tras un buen Mundial de Clubes; mientras que el equipo ecuatoriano se quedó con el grupo que compartió nada menos que con Flamengo.

Probables formaciones de Botafogo vs Liga de Quito por Copa Libertadores

Botafogo: Leo Linck; Vitinho, Fernando Marcal, David Ricardo, Alex Telles; Newton, Danilo, Álvaro Montoro, Artur, Jefferson Savarino; Arthur Cabral.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Richard Mina, Ricardo Ade, León Quiñones; Gabriel Villamil, Daniel de La Cruz, Bryan Ramírez, Fernando Cornejo, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Michael Estrada.

Cómo ver en vivo Botafogo vs Liga de Quito

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El encuentro es Botafogo vs Liga Deportivo Universitaria de Quito.

¿Cuándo se lleva a cabo? Este jueves, en horario de 19 horas de Argentina.

¿Dónde se disputa? En el Estádio Olímpico Nilton Santos de Brasil.

¿Cómo se puede ver? A través de Fox Sports, Disney+ y plataformas digitales como Flow y Directv Go.

¿Cuál es la situación de los equipos? Botafogo es el campeón defensor; Liga de Quito lideró su grupo en la fase de grupos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

