Fin de la ilusión: Francisco Comesaña perdió en los octavos de final del Masters de Cincinnati

El tenista argentino Francisco Comesaña (71°) cayó con el ruso Andrey Rublev (11°) y fue eliminado del ATP Masters 1000 de Cincinnati, en Estados Unidos, en los octavos de final.

Enfrentando a un gran rival, a quien ya había vencido en la edición 2024 de Wimbledon, Comesaña perdió por 6-2 y 6-3, con poco más de una hora de juego.

Además, el italiano Jannik Sinner (1°) y el español Carlos Alcaraz (2°) con las expectativas y accedieron a los cuartos de final del torneo mencionado.

El sueño del argentino Francisco Comesaña sobre el cemento de Cincinnati llegó a su fin. En el mismo día en el que fue anunciado su debut en la Copa Davis, en la serie en la que Argentina enfrentará a los Países Bajos entre el 12 y 13 del próximo mes de septiembre, el “Tiburón” perdió en sets corridos con Andrey Rublev.

El primer set fue muy duro para el marplatense. Abriendo el juego con un ace y quedándose con el primer game, Rublev lo quebró en dos oportunidades consecutivas, con una derecha invertida en la primera ocasión y una doble falta del argentino en la segunda, para llevarse el primer set por 6-2.

En un primer parcial de pocas luces, el mejor golpe del argentino, que trepó al 54° escalón del ranking ATP en vivo, fue un buen revés paralelo tras un saque a la línea del ruso, que generó los aplausos de la gente que se agrupó en las tribunas de la cancha tres.

El desarrollo del segundo set fue similar. Comesaña se pasó el partido jugando a la defensiva, devolviendo la gran mayoría de las pelotas desde uno o dos metros por detrás de la línea de base, mientras que Rublev encontraba facilidad para jugar profundo, con golpes y saques cargados de potencia y muy difíciles de devolver para el oriundo de Mar del Plata.

De todas formas, el argentino pudo aprovechar su segundo break point del partido y, con un revés con slice que el ruso dejó en la red, consiguió su primer quiebre, aunque Rublev volvió a quedarse con el servicio del jugador de 24 años en dos oportunidades consecutivas, por medio de los errores del vigente campeón del Challenger de Buenos Aires: un revés que no superó la red y una nueva doble falta en un momento muy inoportuno.

Con su servicio, y habiéndose sobrepuesto a dos match points en su contra, Rublev conectó un gran revés paralelo en el costado izquierdo de la cancha al que Comesaña no pudo llegar, para quedarse con el partido por 6-2 y 6-3.

Sinner y Zverev cumplieron con lo esperado y están en cuartos de final

Los tenistas Jannik Sinner y Carlos Alcaraz consiguieron un nuevo triunfo y avanzaron a los cuartos de final del Masters de Cincinnati, con el italiano como campeón defensor.

Sinner se enfrentó al experimentado Adrian Mannarino (89°), de 37 años, y se impuso por 6-4 y 7-6 (7/4), en un partido que duró casi dos horas y en el que no había sufrido quiebres hasta el duodécimo juego del segundo set, lo que generó la disputa de un tie-break, del que salió con dos aces abiertos consecutivos, que le dieron el partido. En la siguiente instancia deberá jugar con el canadiense Felix Auger-Aliassime (28°).

Por su parte, a Carlos Alcaraz le tomó poco menos de una hora y media dejar en el camino al italiano Luca Nardi (98°), y continuar su camino hacia el título. Con cuatro quiebres a favor, “Charly” ganó por 6-1, 6-4 y enfrentará al mencionado Rublev por un lugar en la semifinal.