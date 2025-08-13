Copa Davis: esa vieja obsesión

FOTO: Argentina se consagró campeón de la Davis en una oportunidad.

Por Jorge Parodi

Argentina participa en la Copa Davis desde 1923, pero sólo una vez logró ganarla.

Fue en 2016 cuando el equipo liderado por Juan Martín del Potro derrotó a Croacia en Zagreb, cuando pocos lo esperaban.

Tan esquiva, tan llena de controversias, tan cerca y tan lejos estuvo tantas veces, que terminó siendo una obsesión.

Países Bajos, allá vamos



Javier Frana eligió a Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni para buscar un lugar entre los 8 mejores del mundo



¡Vamos Argentina!

Con Guillermo Vilas, con José Luis Clerc, con David Nalbandian, con Guillermo Coria, con Gastón Gaudio y con tantos otros grandes tenistas, la Davis se escapaba a otras vitrinas, cuando parecían estar al alcance de la mano.

En cuatro ocasiones Argentina perdió la final, casi siempre envuelto en polémicas y problemas internos.

Los tiempos cambiaron, la gloriosa “Legión” ya no existe más y las expectativas también son distintas.

Hoy Argentina tiene buenos tenistas, pero ninguno excepcional. Nuestros jugadores son terrenales y los objetivos son más modestos, meterse en los 8 mejores y después ver qué pasa, es lo más cercano a nuestra realidad.

La forma de disputa de la Davis varió, perdió brillo y popularidad a cambio del negocio de unos pocos.

El equipo que dirige Javier Frana deberá enfrentar a Países Bajos el viernes 12 y el sábado 13 de septiembre en condición de visitante, por la segunda ronda de las Qualifers 2025.

Lo que está en juego es la clasificación a la fase final del torneo por equipos más tradicionales del mundo, en la que participarán 8 equipos, en Bolonia (Italia) en el noviembre próximo.

El Capitán del equipo argentino, Javier Frana, convocó por primera vez a Francisco Comesaña, 71 en el mundo (54 en el escalafón en vivo), 24 años y de gran actuación en el Master 1000 de Cincinnati.

Se suma a Francisco Cerúndolo (23 en el ranking de ATP) consolidado como número 1 de nuestro país, Tomas Etcheverry (58), de temporada irregular y los doblistas Horacio Zeballos (7), campeón en Roland Garros de la especialidad y Andrés Molteni (21) de gran oficio y experiencia.

Países Bajos es el favorito para quedarse con la serie, fue finalista en la edición pasada y en el ranking de naciones está tercera, mientras Argentina se ubica en el décimo puesto.

Sus principales jugadores son Tallon Griekspoor(32), Jesper de Jong (79) y Van De Zandschulp (92).

Los partidos se disputarán en el Martini Plaza, un estadio cubierto con capacidad para 3.855 espectadores ubicado en Groningen, una ciudad de 240.000 habitantes ubicada a 180 kilómetros de Ámsterdan.

El escenario techado, la superficie sobre la que se juega, la velocidad de juego que está permite y las características de los tenistas neerlandeses, mejor adaptados a estos factores, sumado al antecedente de su última participación en Copa Davis en la que perdieron la final ante Italia, le dan a Países Bajos, la condición de favoritos, dentro de un contexto de paridad.

Es que, Argentina cuenta con un equipo de dobles confiable, con Zeballos y Molteni. En singles Cerúndolo es siempre una incógnita, capaz de hazañas y de decepciones en igual medida, mientras Etcheverry sabe que está es una gran oportunidad para comenzar su recuperación.

Está claro que en Copa Davis la lógica no existe, son muchos los factores emocionales, tácticos, técnicos y mentales que se conjugan para convertirla en un espectáculo apasionante.

Por eso costó tanto ganarla, por eso para el tenis argentino la Ensaladera de Plata sigue siendo una obsesión.