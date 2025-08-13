En vivo

San Isidro organiza un desfile cívico-militar en homenaje a San Martín

San Isidro conmemora a San Martín con un desfile cívico-militar el 17 de agosto, reunirá a más de 2.300 efectivos y actividades para toda la familia.

13/08/2025 | 21:39Redacción Cadena 3

FOTO: San Isidro organiza un desfile cívico-militar en homenaje a San Martín

El Municipio de San Isidro realizó el próximo domingo 17 de agosto un gran desfile cívico-militar para conmemorar el 175º aniversario de la muerte del general José de San Martín, Libertador de América. El evento, que comenzará a las 10, reunió a más de 2.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad sobre la avenida Márquez, entre Santa Fe e Intendente Indart.

La jornada se abrió con un recorrido más corto para niños y niñas de jardines de infantes, adultos mayores y trabajadores de la salud pública, que marcharon desde Márquez y Santa Fe hasta Alberti. Luego fue el turno de las columnas militares y de seguridad, con representantes del Ejército, la Policía Federal y Bonaerense, Prefectura Naval y Bomberos Voluntarios, que desfilaron durante dos horas por más de siete cuadras.

El despliegue incluyó tanques, blindados, vehículos a rueda y a oruga, equipos de combate, motos, camiones, botes y puentes, además de autos clásicos particulares y de coleccionistas militares.

Por la magnitud del evento, hubo cortes de tránsito en dos etapas. La primera se realizó el viernes 15, de 20 a 0, sobre Márquez entre Int. Lambertini y Moreno, en sentido a Santa Fe; y el sábado 16, de 0 a 3, en sentido a Av. Rolón, para luego restringir un carril y medio por mano hasta las 20. La segunda etapa fue el sábado 16 de 20 a 0 con corte total entre Int. Indart y Av. Santa Fe, y continuó el domingo de 0 a 19. Ese día también se interrumpió parcialmente Av. Santa Fe, entre Márquez y M. T. de Mendeville, en contracarril hacia Vicente López.

Lectura rápida

¿Qué evento se llevó a cabo en San Isidro? Un desfile cívico-militar en honor a San Martín.

¿Cuándo se realizó el desfile? El 17 de agosto.

¿Cuántos efectivos participaron? Más de 2.300 efectivos de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

¿Qué incluyó el desfile? Tanques, blindados, vehículos, equipos de combate y autos clásicos.

¿Hubo cortes de tránsito? Sí, hubo cortes en dos etapas desde el 15 hasta el 17 de agosto.

[Fuente: Noticias Argentinas]

