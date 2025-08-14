Central Córdoba y Lanús, la llave argentina de los octavos: hora y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Lanús por la Copa Sudamericana: horario y formaciones

Central Córdoba recibe a Lanús este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El encuentro se juega en el Estadio Madre de Ciudades desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.

Se trata del duelo entre argentinos que tiene los octavos de final del certamen continental. La vuelta es en Lanús.

Probables formaciones

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Central Córdoba vs Lanús

El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.