River y una parada brava en Paraguay contra Libertad: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Libertad vs River por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Libertad recibe a River este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El equipo argentino llega en un momento irregular a esta instancia clave del certamen continental, pero como favorito de la serie tras una buena primera fase de grupos. De avanzar a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Libertad vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.