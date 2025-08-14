En vivo

River y una parada brava en Paraguay contra Libertad: horario y formaciones

El conjunto argentino de Marcelo Gallardo abre la serie de octavos de final.

14/08/2025 | 06:19Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Libertad vs River por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Libertad recibe a River este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Tigo La Huerta, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+.

El equipo argentino llega en un momento irregular a esta instancia clave del certamen continental, pero como favorito de la serie tras una buena primera fase de grupos. De avanzar a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Probables formaciones

Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo ver en vivo Libertad vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se juega el partido entre Libertad y River por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

¿Quiénes son los entrenadores? El entrenador de River es Marcelo Gallardo, mientras que el de Libertad es Sergio Aquino.

¿Cuándo se celebra el partido? El partido se celebra este jueves, a las 21:30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? Se llevará a cabo en el Estadio Tigo La Huerta en Paraguay.

¿Cómo ver el partido? Se puede ver por Fox Sports, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

