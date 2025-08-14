Israel anuncia nuevos asentamientos en Cisjordania y provoca preocupación en palestinos
El ministro de Finanzas israelí confirmó una nueva construcción en Cisjordania, lo que genera inquietud en palestinos y grupos de DDHH ante la posibilidad de dividir la región y perjudicar la creación de un Estado palestino.
14/08/2025 | 06:45Redacción Cadena 3
FOTO: Israel anuncia asentamiento en Cisjordania; según grupos de DDHH podría amenazar un Estado palestino
MAALE ADUMIM, Israel (AP) — El ministro de Finanzas de ultraderecha de Israel anunció el jueves una nueva y polémica construcción de asentamientos en la Cisjordania ocupada por Israel, lo que preocupó a los palestinos y a grupos de derechos humanos ya que podría frustrar los planes para un futuro Estado palestino al dividir de facto Cisjordania en dos.
El anuncio se produjo en un momento en que muchos países declararon que reconocerían un Estado palestino en septiembre.
“Esta realidad finalmente entierra la idea de un Estado palestino, porque no hay nada que reconocer y nadie a quien reconocer”, afirmó Bezalel Smotrich. “Cualquiera en el mundo que intente hoy reconocer un Estado palestino recibirá una respuesta de nuestra parte sobre el terreno”.
___
Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
Lectura rápida
¿Qué anunció Israel? Anunció la construcción de nuevos asentamientos en Cisjordania.
¿Quién hizo el anuncio? El anuncio fue realizado por Bezalel Smotrich, el ministro de Finanzas de Israel.
¿Cuándo se anunció? El anuncio tuvo lugar el jueves, 14 de agosto de 2025.
¿Dónde se están construyendo los asentamientos? En la Cisjordania ocupada por Israel.
¿Por qué genera preocupación? Porque podría dividir Cisjordania y dificultar la creación de un Estado palestino.
[Fuente: AP]