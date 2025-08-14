Universitario vs Palmeiras: todo listo para el partido de ida en la Libertadores

FOTO: Cómo ver en vivo Universitario vs Palmeiras por la Copa Libertadores: horario y formaciones

Universitario recibe a Palmeiras este jueves, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se juega en Estadio Monumental de Lima, desde las 21.30 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

El conjunto brasileño llega a esta instancia como el mejor equipo de la fase de grupos. El ganador de esta instancia se medirá contra el vencedor de la serie entre River y Libertad.

Probables formaciones de Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores

Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; César Inga, Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Andy Polo, José Rivera y Alex Valera.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Micael, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Ramón Sosa, Mauricio; Facundo Torres y Vitor Roque.

Cómo ver en vivo Universitario vs Palmeiras

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.