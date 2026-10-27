La Liga Profesional de Fútbol evalúa nuevas propuestas para los playoffs y el formato del torneo

FOTO: La Liga Profesional de Fútbol analiza un cambio de formato para la Primera División.

Buenos Aires, 27 de octubre (NA) – La Liga Profesional de Fútbol (LPF) se encuentra en proceso de revisión del formato de los torneos de Primera División, tras un año y medio sin modificaciones, y está considerando dos alternativas para la etapa de playoffs: realizar algunas series a ida y vuelta o llevar todas las rondas a canchas neutrales.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, la primera opción sugiere que los octavos y cuartos de final se jueguen en dos partidos, mientras que las etapas finales se llevarían a cabo en estadios neutros, manteniendo la ventaja deportiva. La segunda propuesta implicaría que todos los encuentros de las fases eliminatorias se disputen en canchas neutrales.

El cambio en las normativas también contempla la eliminación de las zonas, reestableciendo un torneo "todos contra todos", que se interrumpiría a la mitad para dar paso a las rondas eliminatorias. Esta estructura busca recuperar un formato clásico del fútbol argentino, que ha estado ausente en los últimos años.

Después de dos años sin un torneo de Primera donde todos los equipos se enfrenten, la LPF busca regresar a este esquema tradicional, aunque con ciertas modificaciones. En una reunión del comité programada para el jueves 29 de octubre, se debatirá la propuesta que sugiere continuar con la división semestral de Apertura y Clausura. Sin embargo, en lugar de enfrentar a los mismos 14 rivales en dos ocasiones, cada club jugaría una vez contra cada uno y disputaría un clásico por campeonato.

Además, junto a la tabla de cada torneo semestral, se establecerá una tabla anual que determinará la clasificación a las copas internacionales y uno de los dos descensos. De esta manera, la LPF busca eliminar las críticas hacia el sistema actual, en el cual un equipo podía ser declarado campeón sin haber jugado contra todos los rivales de la categoría.

Asimismo, se están considerando cambios en la disputa de los playoffs, con las dos opciones principales de implementar rondas a ida y vuelta y las últimas dos en canchas neutrales, o bien realizar todas las instancias eliminatorias en estadios neutrales manteniendo la ventaja deportiva.