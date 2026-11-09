Gastón Gaudio critica a la dirigencia de Independiente y advierte: "Les queda poco"

Buenos Aires, 9 de noviembre (NA) – El candidato a la presidencia de Independiente y extenista, Gastón Gaudio, emitió un mensaje enérgico y crítico hacia la actual comisión directiva del club, en el marco de la campaña electoral. En su declaración, cuestionó las intenciones de la dirigencia de renovar el contrato con el sponsor principal del club para el próximo año.

Según información de la Agencia Noticias Argentinas, el dirigente de la lista Gente de Independiente expresó que la gestión actual busca "seguir llevando lo poco que queda en el club".

Las elecciones en el "Rojo" se realizarán el próximo 13 de diciembre, poniendo fin al mandato de Néstor Grindetti, quien asumió en 2023 tras la renuncia de Fabián Doman, el ganador de los comicios anteriores.

En medio de esta campaña, en la que Gaudio ha mantenido una relación cercana con el "Grupo Champagne", que actualmente dirige el club, decidió distanciarse y criticar a los actuales dirigentes. El tenista, campeón del Grand Slam de Roland Garros en 2004, aseguró que a la conducción actual del club le "queda muy poco" para ser removida del club "para siempre".

Prometiendo un nuevo contrato de sponsor multimillonario como uno de los principales atractivos de su candidatura para los socios, Gaudio se mostró alarmado al enterarse que la dirigencia liderada por Grindetti busca renovar el acuerdo con la empresa de apuestas SportsBet por un año más.

Este escenario se dio mientras Gaudio y su equipo se encontraban en Qatar "para terminar de cerrar el contrato más grande de la historia", a pesar de que la actual dirigencia intenta "seguir llevando lo poco que queda en el club".

"Los socios de Independiente no lo vamos a permitir", finalizó el candidato, quien se medirá contra el periodista Enrique Sacco y el dirigente deportivo Luciano Nakis en las elecciones del 13 de diciembre.

Para estos comicios, ya se aprobó un padrón provisorio que incluye a 62.500 socios habilitados para votar, quienes deben tener al menos tres años de antigüedad ininterrumpida como socios, con la cuota al día y sin suspensiones.