Boca busca revertir la serie ante Vasco da Gama en el Maracaná

Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- Boca visitará esta noche al Vasco da Gama de Brasil, en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la misión de hacer historia y revertir la serie en el mítico estadio de Maracaná.

El partido de ida concluyó con un marcador de 1-0 a favor del equipo brasileño, que se impuso gracias al gol de Adson en el primer tiempo. De esta manera, Boca está obligado a ganar para mantenerse con vida en la serie y continuar con su sueño de consagrarse campeón en la Copa Sudamericana, buscando romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.

Un triunfo por un solo gol le permitiría a Boca forzar la definición por penales, instancia en la que mostró solidez durante este semestre, destacándose en las victorias ante O'Higgins de Chile en la Copa Sudamericana y contra Vélez en la Copa Argentina.

En caso de lograr una victoria por más de un gol, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena conseguirán la clasificación a la gran final, donde se enfrentarán al ganador de la serie entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.