Boca busca revertir la serie ante Vasco da Gama en el Maracaná
Esta noche, el 'Xeneize' necesita ganar por un gol para forzar penales o por más para clasificar. La cita es en el emblemático Maracaná.
FOTO: Boca quiere hacer historia en el Maracaná.
Buenos Aires, 20 octubre (NA) -- Boca visitará esta noche al Vasco da Gama de Brasil, en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana, con la misión de hacer historia y revertir la serie en el mítico estadio de Maracaná.
El partido de ida concluyó con un marcador de 1-0 a favor del equipo brasileño, que se impuso gracias al gol de Adson en el primer tiempo. De esta manera, Boca está obligado a ganar para mantenerse con vida en la serie y continuar con su sueño de consagrarse campeón en la Copa Sudamericana, buscando romper una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
Un triunfo por un solo gol le permitiría a Boca forzar la definición por penales, instancia en la que mostró solidez durante este semestre, destacándose en las victorias ante O'Higgins de Chile en la Copa Sudamericana y contra Vélez en la Copa Argentina.
En caso de lograr una victoria por más de un gol, los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena conseguirán la clasificación a la gran final, donde se enfrentarán al ganador de la serie entre Atlético Mineiro de Brasil y Montevideo City Torque de Uruguay.
Lectura rápida
¿Qué necesita Boca para clasificar?
Boca debe ganar por un gol para forzar penales o por más para avanzar directamente.
¿Quién es el rival de Boca?
El rival es el Vasco da Gama, equipo brasileño que ganó el partido de ida.
¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se disputará en el emblemático estadio Maracaná.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido está programado para esta noche.
¿Quién dirige a Boca?
El equipo es dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena.
[Fuente: Noticias Argentinas]