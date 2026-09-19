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Barcelona se afianza como líder en LaLiga tras vencer 3-1 a Sevilla

Con un destacado desempeño de Raphina, quien anotó los tres goles, Barcelona se mantiene en la cima con un puntaje perfecto en LaLiga.

19/09/2026 | 16:14Redacción Cadena 3

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Los jugadores de Barcelona celebran otra victoria.

FOTO: Los jugadores de Barcelona celebran otra victoria.

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Buenos Aires, 19 septiembre (NA) -- Barcelona confirmó su excelente comienzo de temporada al derrotar a Sevilla 3-1 en un partido correspondiente a la séptima fecha de LaLiga, disputado este sábado en el estadio Sánchez Pizjuán.

El encuentro comenzó con una sorpresa, ya que el equipo local se adelantó en el marcador gracias a un gol del francés Youssouf Fofana. Sin embargo, la respuesta de Barcelona fue rápida y contundente: Raphina igualó el partido poco después. En la segunda mitad, el brasileño se destacó al anotar dos goles más, cerrando así una actuación sobresaliente que le otorgó la victoria al conjunto catalán, que mantiene un puntaje ideal tras siete partidos disputados.

Con este triunfo, Barcelona amplía su ventaja en la tabla de posiciones, ahora liderando con seis puntos de diferencia sobre sus más cercanos perseguidores: Real Madrid, Betis y Atlético Madrid. A pesar de esta diferencia, los tres equipos aún deben jugar sus partidos correspondientes este domingo, lo que podría cambiar el panorama.

En otros resultados de la jornada, Athletic de Bilbao no logró superar a Alavés, empatando 0-0 en un partido que benefició al equipo visitante, que sigue en zona de clasificación para competiciones europeas. Por otro lado, Celta de Vigo se impuso de manera contundente a Racing de Santander con un resultado de 5-1, destacándose los goles de Hugo González, Moriba, Miguel Román y un doblete de Durán.

En Pamplona, Osasuna empató 1-1 con Rayo Vallecano. El croata Ante Budimir abrió el marcador para el equipo local, pero Sergio Camello logró igualar para los madrileños.

La jornada de LaLiga proseguirá el domingo con partidos destacados, entre ellos el enfrentamiento entre Atlético Madrid y Real Madrid, que promete ser uno de los más emocionantes de la fecha.

Lectura rápida

¿Qué equipo lidera LaLiga?
Barcelona se posiciona como líder tras vencer a Sevilla.

¿Cuántos goles anotó Raphina?
Raphina anotó tres goles en el partido.

¿Cuál fue el resultado del partido?
Barcelona ganó 3-1 a Sevilla.

¿Qué otros partidos se jugaron?
Athletic de Bilbao empató 0-0 con Alavés, y Celta goleó 5-1 a Racing.

¿Cuándo se jugarán los partidos restantes?
Los partidos continuarán este domingo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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