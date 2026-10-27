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Atlético Tucumán y Platense buscan un lugar en la final de la Copa Argentina este miércoles

El duelo se llevará a cabo este miércoles a las 19 en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, donde se definirá el primer finalista del torneo.

27/10/2026 | 11:28Redacción Cadena 3

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Se viene la primera semifinal de la Copa Argentina.

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Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles en un encuentro clave que definirá al primer clasificado a la gran final de la Copa Argentina.

Este partido, que comenzará a las 19, se desarrollará en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La transmisión en vivo estará a cargo de Argentina Noticias Argentinas y podrá seguirse a través de TyC Sports. El árbitro designado para este encuentro es Sebastián Zunino, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El equipo de Atlético Tucumán llega a esta instancia con gran motivación, tras haber eliminado al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, en los cuartos de final mediante penales, en un partido que requirió de una notable remontada en los minutos finales.

En su camino hacia la semifinal, los tucumanos han superado a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente (4-0), mostrando un rendimiento destacado en el torneo. El objetivo del equipo, que ya fue finalista en la edición de 2017, es volver a ser protagonista en el fútbol argentino.

Por su parte, Platense ha demostrado ser un contendiente fuerte en los últimos años. Su primer gran logro fue en 2025, cuando sorprendió al consagrarse campeón del Torneo Apertura, eliminando en condición de visitante a equipos como Racing, River y San Lorenzo, y venciendo a Huracán en la final.

En este 2026, el equipo de Vicente López llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fue eliminado en una serie muy reñida ante Fluminense de Brasil.

La otra semifinal se disputará el 14 de noviembre entre Boca y Banfield en Mendoza.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan en la semifinal de la Copa Argentina?
Se enfrentarán Atlético Tucumán y Platense.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido?
El encuentro será este miércoles a las 19 horas.

¿Dónde se jugará el partido?
El Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta será la sede del encuentro.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
Sebastián Zunino será el árbitro principal y Héctor Paletta estará en el VAR.

¿Cuándo se jugará la otra semifinal?
La otra semifinal se jugará el 14 de noviembre entre Boca y Banfield en Mendoza.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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