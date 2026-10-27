Atlético Tucumán y Platense buscan un lugar en la final de la Copa Argentina este miércoles

Atlético Tucumán y Platense se enfrentarán este miércoles en un encuentro clave que definirá al primer clasificado a la gran final de la Copa Argentina.

Este partido, que comenzará a las 19, se desarrollará en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta. La transmisión en vivo estará a cargo de Argentina Noticias Argentinas y podrá seguirse a través de TyC Sports. El árbitro designado para este encuentro es Sebastián Zunino, mientras que Héctor Paletta estará a cargo del VAR.

El equipo de Atlético Tucumán llega a esta instancia con gran motivación, tras haber eliminado al último campeón, Independiente Rivadavia de Mendoza, en los cuartos de final mediante penales, en un partido que requirió de una notable remontada en los minutos finales.

En su camino hacia la semifinal, los tucumanos han superado a Sportivo Barracas (2-1), Talleres de Córdoba (3-0) e Independiente (4-0), mostrando un rendimiento destacado en el torneo. El objetivo del equipo, que ya fue finalista en la edición de 2017, es volver a ser protagonista en el fútbol argentino.

Por su parte, Platense ha demostrado ser un contendiente fuerte en los últimos años. Su primer gran logro fue en 2025, cuando sorprendió al consagrarse campeón del Torneo Apertura, eliminando en condición de visitante a equipos como Racing, River y San Lorenzo, y venciendo a Huracán en la final.

En este 2026, el equipo de Vicente López llegó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde fue eliminado en una serie muy reñida ante Fluminense de Brasil.

La otra semifinal se disputará el 14 de noviembre entre Boca y Banfield en Mendoza.