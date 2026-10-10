Argentinos sufren un mal sábado en el Masters de Shanghái con todas las derrotas
El sábado fue un día complicado para los tenistas argentinos en Shanghái, donde perdieron todos sus encuentros. Etcheverry, Báez, Cerúndolo, Tirante y Ugo Carabelli no lograron avanzar.
FOTO: Sorpresiva derrota de Etcheverry en Shanghái.
Los tenistas argentinos tuvieron un sábado para el olvido en el Masters de Shanghái, ya que los cinco representantes nacionales que salieron a la cancha perdieron sus partidos correspondientes a la segunda ronda.
Se trata de Tomás Etcheverry (28°), Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli, quienes cayeron frente al checo Dalibor Svrcina, el monegasco Valentin Vacherot (17°), los españoles Carlos Alcaraz (2°) y Rafael Jódar (12°) y el canadiense Félix Auger-Aliassime (4°), respectivamente.
El que más cerca estuvo de ganar fue Ugo Carabelli, quien cayó 4-6, 7-6(1) y 7-5 contra Auger-Aliassime, que es uno de los máximos candidatos a quedarse con el título.
Ugo Carabelli jugó en un altísimo nivel, pero falló en los momentos cruciales y el canadiense aprovechó esta situación para conseguir la clasificación a la tercera ronda.
Los otros argentinos que cayeron en tres parciales fueron Etcheverry y Tirante. El primero de ellos perdió de manera sorpresiva contra Svrcina por 6-3, 3-6 y 7-5, mientras que el segundo le dio mucha pelea a Jódar, que es una de las revelaciones de la temporada, aunque también cedió por 4-6, 6-2 y 6-3.
Por otra parte, el menor de los Cerúndolo no pudo oponer mucha resistencia frente a Alcaraz, quien lo derrotó con parciales de 6-3 y 6-3, mientras que Báez volvió a decepcionar en canchas rápidas y cayó frente al monegasco Vacherot, quien además es el campeón defensor de este torneo, por 6-4 y 7-6(5).
De esta manera, el único argentino que continúa en carrera en el octavo Masters 1000 de la temporada es Francisco Cerúndolo (21°), quien este domingo se enfrentará con el checo Jakub Mensik (13°) no antes de las 3:20 de la madrugada, por un lugar en los octavos de final.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el Masters de Shanghái?
Los cinco tenistas argentinos perdieron en la segunda ronda del torneo.
¿Quiénes fueron los jugadores argentinos que perdieron?
Tomás Etcheverry, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Camilo Ugo Carabelli.
¿Cuáles fueron los resultados más destacados?
Carabelli perdió en un ajustado partido ante Auger-Aliassime, mientras que Etcheverry cayó sorpresivamente ante Svrcina.
¿Quién sigue en competencia?
Francisco Cerúndolo es el único argentino que sigue en el torneo, enfrentando a Jakub Mensik.
¿Cuándo se jugará el próximo partido de Cerúndolo?
El partido de Cerúndolo está programado para el domingo a las 3:20 AM.
[Fuente: Noticias Argentinas]