Récord histórico en el Premio Planeta: 1.424 novelas competirán por el galardón

Buenos Aires, 14 octubre (NA) - El Premio Planeta de Novela ha establecido un nuevo récord de participación, con 1.424 manuscritos presentados en su 75ª edición. Esta cifra marca un hito en uno de los certámenes literarios más destacados de España, cuyo ganador se dará a conocer el próximo jueves 15 de octubre en Barcelona, en una ceremonia que contará con la asistencia de los reyes Felipe VI y Letizia.

Durante una conferencia de prensa en el Palau de la Música Catalana, el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras, destacó esta marca histórica, señalando que los manuscritos provienen de autores de los cinco continentes, aunque la mayoría son de España y América.

"El Premio Planeta es probablemente la mejor máquina de promoción y lanzamiento que existe en el mundo", afirmó Creuheras, quien también resaltó que más de 30.000 escritores han participado en el concurso desde su inicio en 1952.

El impacto comercial del galardón es significativo, con los libros ganadores y finalistas acumulando más de 47 millones de ejemplares vendidos a lo largo de su historia, lo que representa un promedio de más de 625.000 unidades por edición.

Como novedad para esta edición, se ha decidido que el autor finalista también recibirá un trofeo, un reconocimiento que anteriormente era exclusivo para el ganador.

Este año, se han seleccionado nueve novelas finalistas, luego de que una de las obras elegidas fuera publicada por otra editorial. Entre los títulos que continúan en competencia se encuentran Alba Naranja, de Tamsit El Hayani, y La noche de los faroles, de Mencía Salazar, ambos presentados bajo seudónimo.

El jurado también experimentará cambios: Paloma Sánchez-Garnica y Javier Sierra se unirán al panel en lugar del fallecido José Manuel Blecua y Juan Eslava Galán.

En la presentación, Creuheras también adelantó planes de expansión internacional del grupo editorial, que se encuentra preparando el lanzamiento de un nuevo sello en Francia para mediados de 2027.