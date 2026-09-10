El Museo de Historia Natural de Londres reabre una galería cerrada desde la Segunda Guerra Mundial

FOTO: Una imagen de comienzos del siglo pasado de la galería del Museo de Historia Natural de Londres que lleva cerrada más de 80 años.

Buenos Aires, 10 de septiembre (NA) - El Museo de Historia Natural de Londres reabrirá al público una galería que estuvo cerrada por más de 80 años, desde los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Este espacio, que solía albergar esqueletos y mamíferos, volverá a recibir visitantes el próximo 16 de septiembre con la exposición "La naturaleza y nosotros".

La sala fue dañada en 1943, durante los ataques aéreos que afectaron a Londres en el contexto de la guerra, y su acceso fue restringido desde entonces. En años recientes, se utilizó para resguardar de manera privada las colecciones botánicas del museo.

La reapertura estará disponible por un periodo inicial de 18 meses y permitirá a los visitantes explorar un espacio histórico del edificio. La exposición incluirá 50 objetos que examinarán cómo ha evolucionado la relación de los seres humanos con el entorno natural.

Entre los elementos seleccionados se encuentra una maqueta de un dinosaurio del Crystal Palace, que está vinculada a las primeras representaciones de la vida prehistórica; el esqueleto victoriano de "Jenny", una foca monje, y un juguete de La Guerra de las Galaxias de la década de 1980 que fue cubierto por briozoos.

La propuesta busca conectar objetos científicos, culturales y cotidianos para ilustrar las diversas formas en que las sociedades han observado, estudiado y transformado su relación con la naturaleza.

El director del museo, Doug Gurr, calificó la reapertura como un momento significativo para la institución y subrayó que, tras más de ocho décadas, los visitantes podrán regresar a un espacio histórico y acceder a una perspectiva renovada sobre el vínculo entre las personas y el mundo natural.

Esta iniciativa forma parte de la celebración del 150 aniversario del museo, que incluye la expansión de sus instalaciones hasta 2031 mediante la construcción de nuevas galerías y la restauración de otras que ya son parte del edificio.

Además, el Museo de Historia Natural alcanzó un récord de visitantes en 2025, recibiendo 7,1 millones de personas, un 13% más que el año anterior, convirtiéndose en la atracción turística más visitada del Reino Unido, superando al Museo Británico.

Así, la reapertura de la galería es parte de un proceso de recuperación y expansión de uno de los museos científicos más importantes de Gran Bretaña, al tiempo que permite recuperar para el público un espacio marcado por uno de los episodios más traumáticos de la historia contemporánea europea.